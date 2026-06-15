Vóley: Estudiantes fue segundo en la Li.Pro.Bo

La Li.Pro.Bo tuvo una nueva fecha en la Ciudad para la categoría Sub18 y uno de los equipos locales fue subcampeón.

El equipo “Bataraz” A obtuvo el subcampeonato en la fecha reservada para A2 y que contó con importante cantidad de presencias.

El certamen disputó una importante cantidad de partidos en el Minigimnasio y el Microgimnasio y tuvo a uno de los equipos “albinegros” cayendo en la final ante Bahiense del Norte por 3 a 0. Olimpo fue tercero.

Por su parte, Estudiantes C cerró su participación en la 13° posición con victoria por 2 a 0 ante el CEF N°18 de Trenque Lauquen, mientras que Estudiantes B concluyó el certamen en el 16º puesto al ceder 2 a 1 ante Escuela Puntaltense.

Además, entre las otras presencias locales, Racing terminó en quinto lugar al vencer a San Martín por 2 a 1 y Pueblo Nuevo fue 11° tras su victoria por 2 a 0 a Azul Vóley.

Fuente: prensa CAE