Torneo Interligas Juvenil: se abrió la octava fecha

En la cancha de Loma Negra, y con dos partidos, inició la 8° fecha del certamen reservado para dos categorías formativas que reúne equipos de Olavarría y Bolívar.

En la oportunidad, Loma Negra fue local ante Bancario. Los dos, ya sin chances de llegar a semifinales, buscan terminar de la mejor forma el torneo regional que se juega en Sub12 y Sub14.

La actividad seguirá entre martes y miércoles buscando los elencos que jugarán las instancias definitorias que ya cuenta con Balonpié y Estudiantes como clasificados.

Los resultados:

Sub12:

Loma Negra 1 - Bancario 3

Sub14

Loma Negra 3 - Bancario 0

La programación:

Sub12:

Martes

18:30 hs.: Embajadores vs San Martín

Miércoles

18:00 hs.: Empleados vs. Estudiantes

18:30 hs.: Ferro vs Racing

El Fortín vs. Balonpié (sin programación)

Sub14:

Martes

19:30 hs.: Embajadores vs San Martín

Miércoles

19:15 hs.: Empleados vs. Estudiantes

19:45 hs.: Ferro vs Racing

El Fortín vs. Balonpié (sin programación)

Fuente: prensa LFO