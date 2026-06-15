Torneo Interligas Juvenil: se abrió la octava fecha

En la cancha de Loma Negra, y con dos partidos, inició la 8° fecha del certamen reservado para dos categorías formativas que reúne equipos de Olavarría y Bolívar.
En la oportunidad, Loma Negra fue local ante Bancario. Los dos, ya sin chances de llegar a semifinales, buscan terminar de la mejor forma el torneo regional que se juega en Sub12 y Sub14.
La actividad seguirá entre martes y miércoles buscando los elencos que jugarán las instancias definitorias que ya cuenta con Balonpié y Estudiantes como clasificados.
Los resultados:
Sub12:
Loma Negra 1 - Bancario 3
Sub14
Loma Negra 3 - Bancario 0
La programación:
Sub12:
Martes
18:30 hs.: Embajadores vs San Martín
Miércoles
18:00 hs.: Empleados vs. Estudiantes
18:30 hs.: Ferro vs Racing
El Fortín vs. Balonpié (sin programación)
Sub14:
Martes
19:30 hs.: Embajadores vs San Martín
Miércoles
19:15 hs.: Empleados vs. Estudiantes
19:45 hs.: Ferro vs Racing
El Fortín vs. Balonpié (sin programación)
Fuente: prensa LFO