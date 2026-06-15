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 - 15 de Junio de 2026 | 19:23

Torneo Interligas Juvenil: se abrió la octava fecha

Aprovechando el feriado de este lunes, inició una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías formativas.

Foto: Prensa Loma Negra

En la cancha de Loma Negra, y con dos partidos, inició la 8° fecha del certamen reservado para dos categorías formativas que reúne equipos de Olavarría y Bolívar.

 

En la oportunidad, Loma Negra fue local ante Bancario. Los dos, ya sin chances de llegar a semifinales, buscan terminar de la mejor forma el torneo regional que se juega en Sub12 y Sub14. 

 

La actividad seguirá entre martes y miércoles buscando los elencos que jugarán las instancias definitorias que ya cuenta con Balonpié y Estudiantes como clasificados.

 

Los resultados:

Sub12: 

Loma Negra 1 - Bancario 3

Sub14

Loma Negra 3 - Bancario 0

 

La programación:

Sub12:

Martes

18:30 hs.: Embajadores vs San Martín

Miércoles

18:00 hs.: Empleados vs. Estudiantes

18:30 hs.: Ferro vs Racing 

El Fortín vs. Balonpié (sin programación)

 

Sub14:

Martes

19:30 hs.: Embajadores vs San Martín

Miércoles

19:15 hs.: Empleados vs. Estudiantes

19:45 hs.: Ferro vs Racing 

El Fortín vs. Balonpié (sin programación)

 

Fuente: prensa LFO

 

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