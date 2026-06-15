“Copa Juan Domingo Marinangeli”: San Martín pasó a semifinales

En el Domingo Colasurdo, San Martín se transformó en el primer semifinalista del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El “León Serrano” derrotó 4 a 2 a Ferro en la definición por penales a Ferro tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

Ezequiel Boado había abierto el marcador para la visita y Thiago Andreu igualó las acciones para llegar a la definición donde, Tobias Salicio, el arquero de San Martín se transformó en héroe al contener dos remates “Carboneros”.

La llave de Cuartos de Final tendrá continuidad en la jornada del venidero miércoles.

La programación:

Miércoles:

15:30 hs.: Municipales vs. Racing

16:30 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

20:00 hs.: El Fortín vs. Espigas