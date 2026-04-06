ECHEGARAY ANGELICA VIUDA DE CALVO (Q.E.P.D.): Falleció en Olavarría el 06 de abril de 2026 a los 99 años. Sus hijos Daniel y Omar. Su hija política Edith Gisler. Sus nietos Valeria, Julieta y Fernando. Sus nietos políticos Charly y Dani. Sus bisnietos Carola y Felipe. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. Su colaboradora Raquel Monsalvo de Herlein y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Tapalqué. Día y hora a confirmar. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Vecina del barrio Ceco 1, nacida en Tapalqué. Jubilada y pensionada