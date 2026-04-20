Cómo afectará este martes el paro de ATE en Olavarría

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes 21 de abril un paro en todo el país que impactará en las administraciones nacional, provinciales y municipales.

En el caso de Olavarría, la medida de fuerza afectará el normal dictado de clases en las escuelas públicas y además la atención en el servicio de Oncología del Hospital Municipal. Además, según pudo saber este medio, mañana habrá una asamblea en la sede ubicada en Lavalle al 3321.

Según el comunicado que compartieron durante estas horas, las demandas de ATE en el paro nacional de este 21 de abril: