BLANCA LILIA GENSON DE BARBERIO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 10 de abril de 2026 a los 94 años.

Su esposo Ricardo Octavio Barberio. Sus hijos Silvia y Marcelo. Su hijo político Daniel. Sus nietos Giovani, Giuliana, Rocío, Micaela y Flor. Su bisnieto Donatello. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C". RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina del barrio Roca Merlo, nacida en Laprida. Jubilada