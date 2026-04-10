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 - 10 de Abril de 2026 | 13:02

BLANCA LILIA GENSON DE BARBERIO (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 10 de abril de 2026 a los 94 años.

 

Su esposo Ricardo Octavio Barberio. Sus hijos Silvia y Marcelo. Su hijo político Daniel. Sus nietos Giovani, Giuliana, Rocío, Micaela y  Flor. Su bisnieto Donatello. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "C". RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

 

Vecina del barrio Roca Merlo, nacida en Laprida. Jubilada

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