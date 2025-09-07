Elecciones Legislativas 2025: El peronismo se impuso en Olavarría con el 38% de los votos

Luego de una jornada democrática en la que miles de olavarrienses se acercaron a votar en el marco de estas Elecciones Legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires, se conocieron los primeros resultados provisorios oficiales que en Olavarría dieron como ganadora a la lista oficialista encabezada por Leonardo Yunger.

Luego de una jornada que a nivel local estuvo marcada por la intensa búsqueda de un niño de 8 años que estuvo desaparecido hasta horas de la tarde, pasadas las 21 de este domingo se publicaron los primeros resultados provisorios desde el Gobierno Provincial.

En Olavarría hubo una participación del 59,68% y fueron 60.290 los olavarrienses que emitieron su voto mientras que hubo una abstención del 40,31%. Los votos afirmativos fueron 56.846 (94,21%), los votos en blanco fueron 3.444 lo que representó un total del 5,70% y los votos impugnados fueron 45 (0,07%).

Los resultados oficiales con el 100% de las mesas escrutadas:

Fuerza Patria, la lista oficialista encabezada por Leonardo Yunger obtuvo un 38,81% de los votos, un total de 22.065. Con estos resultados ingresan al Concejo Deliberante cinco concejales.

En segundo lugar quedó La Libertad Avanza con 35,31% de los votos, un total de 20.076. De esta forma, la lista encabezada por Nicolás Zampini tendrá cinco bancas en el cuerpo deliberativo.

Como tercera fuerza, con el 9,61% de los votos, un total de 5.468, la lista radical Somos Buenos Aires encabezada por Belén Vergel, quien no renueva bancas en el Concejo Deliberante.

Aunque la cuarta fuerza fue el voto en blanco con el 5,71%, en cuarto lugar quedó el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad con el 3,48% de los votos, un total de 1.980.

En quinta posición se ubicó el Partido Integrar, cuya lista fue encabezada por Alexander Aquila, quien obtuvo el 3,23%, un total de 1.837 votos.

En sexto lugar quedó el Partido Libertario obtuvo 1.609 votos, el 2,83% de los votos. En tanto, la lista Potencia quedó séptima con 1.595, el 2,80%.

En octavo puesto aparece el espacio Unión y Libertad con 1.592 votos, el 2,80% mientras que la lista Unión Liberal, en último lugar con 624 votos, obtuvo el 1,09%.