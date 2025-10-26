Documentos válidos para votar en las elecciones

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas 2025 en todo el país. Ante la proximidad de la jornada cívica, las autoridades electorales recuerdan los requisitos de identificación para poder sufragar. Es fundamental que cada elector verifique con antelación cuáles son los documentos para votar aceptados en las mesas y las condiciones para su presentación.

Cuáles son los documentos válidos para sufragar

El Gobierno nacional, a través de sus canales oficiales, detalló el listado de las credenciales habilitadas para que los ciudadanos puedan acreditar su identidad frente a las autoridades de mesa. La presentación de uno de estos formatos es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto. Los documentos aceptados son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Una aclaración importante de la autoridad electoral se refiere a las tarjetas que incluyen la leyenda “No válido para votar”. Pese a esta inscripción, dichos documentos son completamente funcionales para emitir el sufragio.

La Cámara Nacional Electoral subraya que la identificación presentada en la mesa debe ser la misma que aparece registrada en el padrón o una versión posterior. Esto significa que un ciudadano no puede votar con un DNI anterior al que figura en los registros oficiales. Por ejemplo, si una persona tramitó un nuevo DNI tarjeta, pero en el padrón figura con la libreta celeste, debe presentar el más reciente.

Las autoridades también advirtieron sobre las identificaciones que no serán aceptadas bajo ninguna circunstancia. No se permite el voto con una constancia de DNI en trámite. Tampoco es válido el DNI digital que se exhibe desde la aplicación del teléfono celular.