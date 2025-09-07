Yunger ante el triunfo de Fuerza Patria: "Hoy recibí la confianza de los vecinos" | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:45hs
18°
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:45hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  Política
 | 
 - 7 de Septiembre de 2025 | 21:15

Yunger ante el triunfo de Fuerza Patria: "Hoy recibí la confianza de los vecinos"

Alrededor de las 20.30 horas el primer candidato a concejal de la lista expresó sus sensaciones ante los primeros datos que confirman un triunfo de Fuerza Patria.

El primer candidato de la lista de Fuerza Patria, Leonardo Yunger, arribó al bunker del espacio alrededor de las 20.30 y en un claro clima de festejos diálogo con la prensa y aseguró que "recibí la confianza de los vecinos".

Los primeros datos indican una victoria del oficialismo con una diferencia de entre 2 y 3% con respecto a la Libertad Avanza.

"Estamos bien, contentos por todo el trabajo realizado con casi más de 400 personas entre fiscales que estuvieron presentes acompañando a la dirección de nuestro espacio político", aseguró Yunger.

Además mostró su alegría por el apoyo de los vecinos de Olavarría. "Caminamos las calles, nos gusta el cuerpo a cuerpo, encontrarnos, abrazarnos y es lo que disfrutamos".

Al mismo tiempo, hubo una clara victoria de Fuerza Patria en Espigas, localidad de donde es oriundo Yunger. "Es algo histórico, hacía muchos años que no ganaba el mecanismo. Hoy recibí el apoyo de los vecinos que me vieron crecer".

Y concluyó: "Esto nos sirve para acompañar a Maxi, necesitamos esa fuerza dentro del Concejo. Lo que prometimos toda la campaña".

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME