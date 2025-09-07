Yunger ante el triunfo de Fuerza Patria: "Hoy recibí la confianza de los vecinos"

El primer candidato de la lista de Fuerza Patria, Leonardo Yunger, arribó al bunker del espacio alrededor de las 20.30 y en un claro clima de festejos diálogo con la prensa y aseguró que "recibí la confianza de los vecinos".

Los primeros datos indican una victoria del oficialismo con una diferencia de entre 2 y 3% con respecto a la Libertad Avanza.

"Estamos bien, contentos por todo el trabajo realizado con casi más de 400 personas entre fiscales que estuvieron presentes acompañando a la dirección de nuestro espacio político", aseguró Yunger.

Además mostró su alegría por el apoyo de los vecinos de Olavarría. "Caminamos las calles, nos gusta el cuerpo a cuerpo, encontrarnos, abrazarnos y es lo que disfrutamos".

Al mismo tiempo, hubo una clara victoria de Fuerza Patria en Espigas, localidad de donde es oriundo Yunger. "Es algo histórico, hacía muchos años que no ganaba el mecanismo. Hoy recibí el apoyo de los vecinos que me vieron crecer".

Y concluyó: "Esto nos sirve para acompañar a Maxi, necesitamos esa fuerza dentro del Concejo. Lo que prometimos toda la campaña".