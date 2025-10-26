"Fede" Chingotto es el presidente de la Asociación Profesional de Jugadores de Pádel

Federico Chingotto se transformó, semanas atrás, en nuevo presidente de la Asociación Profesional de Jugadores de Pádel.

El organismo que representa a los principales protagonistas del pádel mundial experimentó una reestructuración en los cargos de mayor relevancia dentro de su directiva.

Hasta ahora, Álex Ruiz ejercía como presidente. El drive malagueño lideró la PPA en algunos de los momentos más críticos de su historia reciente, pero en las últimas semanas, se anunció que el andaluz renunció a su cargo.

A comienzos de año se produjo el sonado boicot a los torneos de Cancún y Gijón, en los que prácticamente ningún jugador del Top100 participó y hubo una dura conferencia de prensa donde se criticó a Premier Pádel como a la Federación Internacional de Pádel.

Consumada la renuncia de las principales autoridades del organismo, un comunicado anunció trabajando en “una posible ampliación del número de miembros de la Junta Directiva” pero se confirmó a Federico Chingotto como nuevo presidente.

El olavarriense estará acompañado por Lucas Bergamini como vicepresidente y José García Diestro como secretario.

Fuente: Marca