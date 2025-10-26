La Libertad Avanza habría ganado en la séptima sección electoral

De acuerdo a la información proporcionada por el medio especializado Séptima Sección, el espacio que lidera a nivel nacional el presidente Javier Milei y que llevó como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a Diego “el colo” Santilli tras la renuncia de José Luis Espert; habría obtenido un contundente triunfo.

Con los resultados preliminares, "el mileismo ganó por amplio margen en la sumatoria de los ochos distritos" de la región de la séptima sección electoral.

Según los primeros datos, "la cantidad de votos que conseguiría el sector violeta superaría el 50% y el triunfo frente a Fuerza Patria es por alrededor de 10 puntos".

Cabe señalar que en la sección la participación superó el 63 por ciento, unos puntos más que en los comicios provinciales del pasado 7 de septiembre cuando los ciudadanos eligieron concejales y senadores provinciales. Aún resta esperar los resultados oficiales que se conocerán luego de las 21 horas.