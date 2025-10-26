Elecciones 2025: cómo consultar dónde voto este 26 de octubre

La Justicia Nacional Electoral dispuso modificaciones en el padrón bonaerense de las elecciones 2025lo que implicó cambios en mesas y establecimientos de los comicios para este 26 de octubre por lo que miles de electores deberán acercarse a un lugar distinto al que les fue asignado en 2023 para ejercer el derecho al sufragio.

Para saber dónde voto, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial de la Justicia Electoral y completar con número de DNI, género, distrito de residencia y un código de verificación. Allí se informará la escuela asignada, número de mesa y orden de votación. La consulta es gratuita y se recomienda hacerla antes del domingo para evitar confusiones.

Elecciones 2025: paso a paso cómo revisar dónde voto