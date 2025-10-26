Elecciones 2025: cómo consultar dónde voto este 26 de octubre | Infoeme
 Política
 Legislativas 2025
 26 de Octubre de 2025 | 09:29

Elecciones 2025: cómo consultar dónde voto este 26 de octubre

Repasá cómo consultar dónde voto, tras los cambios dispuestos por la Justicia en el padrón electoral para estas elecciones 2025.

La Justicia Nacional Electoral dispuso modificaciones en el padrón bonaerense de las elecciones 2025lo que implicó cambios en mesas y establecimientos de los comicios para este 26 de octubre por lo que miles de electores deberán acercarse a un lugar distinto al que les fue asignado en 2023 para ejercer el derecho al sufragio.

Para saber dónde voto, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial de la Justicia Electoral y completar con número de DNI, género, distrito de residencia y un código de verificación. Allí se informará la escuela asignada, número de mesa y orden de votación. La consulta es gratuita y se recomienda hacerla antes del domingo para evitar confusiones.

Elecciones 2025: paso a paso cómo revisar dónde voto

  • Ingresar al sitio oficial de la Junta Nacional Electoral (https://www.padron.gob.ar/)
  • Escribir su número de DNI.
  • Elegir el sexo tal como aparece consignado en su documento de identidad.
  • Rellenar el campo de verificación y clickear en el botón “Consultar”.
  • Inmediatamente después de realizar estos pasos, el sistema mostrará el nombre de la escuela designada para votar, junto con su dirección y el distrito correspondiente.

