Elecciones 2025: cerraron los comicios con un 66% de participación

A las 18 horas de este domingo 26 de octubre cerraron las urnas de las elecciones 2025 en las cuales no se registraron demoras ni mayores incidentes.

De acuerdo a lo que informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), tras el cierre de comicios votó el 66% del padrón en todo el territorio nacional. En tanto, en Olavarría podría llegar al 70%.

Para las 17, había votado el 58,5% del padrón, un porcentaje "inferior al registrado en elecciones generales anteriores a la misma hora, lo que podría indicar una participación final por debajo del promedio histórico".

La DINE recordó que la información sobre el cierre de los comicios y el inicio del escrutinio se dará a conocer a través de sus canales oficiales.