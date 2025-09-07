Cierre oficial de comicios: en Olavarría hubo 60% de participación

Luego de una jornada democrática cargada de demoras y caos en la apertura de mesas por falta de autoridades y fiscales, desde el Ejecutivo aseguraron que solo un 60% del padrón electoral se acercó a votar.

Se trata de un número bajo en comparación con el 76.87% de las elecciones de 2023 y del 71.84% de 2021.

Oficialmente la votación cerró a 18 horas y la difusión de los resultados deberá iniciarse a las 21 horas o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere el 30% de las mesas escrutadas.