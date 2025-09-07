Apareció con vida y en buen estado de salud el pequeño que era intensamente buscado

"Queremos confirmar la aparición con vida y en buen estado de salud de Dylan González Pereyra", informó el Municipio hace instantes.

Asimismo, "agradecemos profundamente el trabajo conjunto y el protocolo desplegado por las fuerzas y entidades del sector público, privado, provincial y federal y vecinos de la zona", agregaron desde el Municipio.

Por último, destacaron el trabajo de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos y el Servicio Local y la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio.