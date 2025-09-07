Wesner: "Trabajamos muchísimo y hoy los vecinos lo reconocieron en las urnas"

Pasadas las 21 horas de este domingo se conocieron los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Con el 98% de las mesas escrutadas en todo el Partido de Olavarría se conoció oficialmente que Fuerza Patria con el 38, 8% fue el espacio ganador de la jornada, seguido de La Libertad Avanza que obtuvo el 35, 3%.

En este marco, el Intendente Maximiliano Wesner en declaraciones a la prensa agradeció el enorme acompañamiento a la gestión: "Quiero agradecer a las personas que nos están acompañando desde 2023. Trabajamos muchísimo todos los días para mejorar los servicios, para estar más cerca con esa escucha activa; y hoy los vecinos lo reconocieron en las urnas".

En ese sentido, reconoció que "fue una elección en la que se marcó a dos fuerzas como protagonistas" que pujaron para sumar lugares en el recinto local. Con estos resultados, se hablaría de seis nuevos concejales del peronismo en el recambio de mitades que hay cada dos años en el Concejo Deliberante.

En relación a las expectativas dijo: "Para poder fortalecer la gestión necesitábamos cambiar la composición del HCD, un espacio que pueda acompañar, trabajar con el Ejecutivo Municipal. Es muy importante para nosotros y para toda la comunidad para poder discutir cuestiones de fondo en materia de seguridad, educación, infraestructura y tributaria".