Domingo 26 de Octubre 2025 - 10:45hs
Olavarría
 |  Política
 |  Elecciones 2025
 - 26 de Octubre de 2025 | 09:26

Con casi 100 mil olavarrienses habilitados para votar, comenzaron las Elecciones Legislativas Nacionales

Con un ritmo lento de votantes en la primera hora de votación, se desarrollan en Olavarría las Elecciones 2025. 

Este domingo comenzó el proceso de votación en el marco de la Elecciones Legislativas 2025 con demoras en diferentes centros de voto por la ausencia de fiscales de mesa en el marco de los primeros comicios en realizarse con el sistema de Boleta Única de Papel

El inicio de los comicios en nuestra ciudad estuvo marcado por la falta de fiscales para conformar algunas mesas en distintos centros de votación en los que hubo un ritmo lento de votantes durante la primera hora. 

En Olavarría son 99.335 las personas habilitadas para votar a lo largo de 60 instituciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y las localidades con un total de 300 mesas

