Alejandro Gasperini buscará ser presidente de Loma Negra 

Alejandro Gasperi buscará ser presidente de Loma Negra y será el representante del oficialismo.

El próximo mes de diciembre habrá renovación de autoridades en el Club Social y Deportivo Loma Negra y mientras disfruta de su reaparición en los medios nacionales con la participación de su primer equipo en el Torneo Regional Amateur, confirmó quién será el candidato del oficialismo.

Alejandro Gasperini buscará ser el reemplazo de Walter Bahl hasta el 2027 y ser el presidente del “Celeste” según quedó confirmado.

El candidato, que ya cumplió rol dirigencial en la Federación de Clubes de Tenis del Centro como protesorero, se presentó a través de las redes sociales y dio a conocer propuestas para la institución de Villa Alfredo Fortabat.