Liberaron a los tres patovicas que golpearon a un padre y su hijo en un boliche de Necochea

La justicia dejó en libertad a los tres patovicas del boliche “Tom Jones” de Necochea acusados de la brutal golpiza a un hombre y a su hijo, que quedó registrada por los celulares de testigos y cámaras de seguridad de la zona.

La liberación de César Jorge “Turu” Martínez (47), Gonzalo José Roldán (33) y Alan Nahuel Pirrotta (30) fue confirmada por el abogado que representa a los dos hombres agredidos el pasado domingo por la madrugada en la puerta del boliche.

En tanto, Matías Afife, el abogado que representa a Hugo Osvaldo Aguilar (54) y su hijo Miguel José Aguilar (32), los dos hombres agredidos en la puerta del boliche ubicado en las calles 87 y 4, sostuvo que hubo una audiencia de excarcelación a la que no pudieron asistir.

Martínez, Roldán, y Pirrotta están imputados por “lesiones calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas”, y permanecían detenidos desde el lunes pasado en la Comisaría Tercera de Necochea.

Esa calificación permitió que los tres fueran liberados hoy por las penas que podrían caberles de ser hallados culpables. Por su parte, el abogado de los agredidos había pedido una recalificación del hecho como “tentativa de homicidio”, que le fue denegada.

El episodio de agresión ocurrido en la puera del boliche “Tom Jones” cobró relevancia pública cuando los videos que mostraban la salvaje golpiza que sufrían dos hombres comenzó a circular por redes sociales.

“Nosotros salimos a festejar el ‘Día del Amigo’ porque somos una familia de trabajadores. Salí con mi hijo y cuando fuimos a la puerta del boliche estaba desbordado de gente afuera. No sé en qué momento hubo un disturbio”, dijo el hombre, y añadió que en un momento vio que golpeaban a su hijo José y salió a defenderlo. “Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención. Entonces me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada”, señaló.

Por su parte, los responsables del local nocturno expresaron el “repudio total y absoluto” a la “situaciones de violencia ocurridas durante la madrugada del domingo, originadas en la puerta de nuestro establecimiento”.

“Fueron puestos a disposición de la justicia cámaras de seguridad y el testimonio de numerosas personas que presenciaron lo ocurrido, ofrecemos las disculpas correspondientes, reafirmando que consideramos inadmisible la violencia y por eso han sido desvinculados los responsables”, indicó el comunicado del boliche. (DIB)