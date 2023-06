"Poemas y cuentos para compartir", en la Biblioteca 1° de Mayo

La Biblioteca Popular 1° de Mayo se prepara para un nuevo Café Literario “Poemas y cuentos para compartir”. La actividad coordinada por la escritora local María Magdalena Eyler se realizará este viernes 9 de junio desde las 18.

Con la modalidad de “Café Literario”, este espacio de participación, encuentro e intercambio fue creado para compartir la lectura de producciones propias, textos de autores conocidos o simplemente para deleitarse escuchando historias a través de otras voces.

"Todos tenemos historias para contar. ¿Por qué no escribirlas? ¿Por qué no leerlas? Las historias son enredaderas que trepan muros, invaden espacios y vuelven a aferrarse a las paredes del otro...y del otro...para no morir", dice María Magdalena Eyler quien invita a compartir la escritura.

Los encuentros se desarrollan los últimos viernes de cada mes y es abierto a toda la comunidad escritora que desee participar. Por informes al 416422 de 8 a 12 y de 15 a 19.