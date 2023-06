Mauricio Peralta en el “Bata”: “Soñaba y esperaba volver al Club”

En la tarde del lunes, se realizó la presentación de Mauricio Peralta como nuevo entrenador del Club Estudiantes.

Fue un corto pero afectivo momento que estuvo encabezado por la Subcomisión de Fútbol del “Bataraz” además de contar con Peralta y Emmanuel Echeverría, que volverá a trabajar en la coordinación de la actividad.

El ex futbolista que sumará su segundo ciclo en el “albinegro” y había presenciado el triunfo 1 a 0 del “Bata” ante Lilán, fue presentando por Mauro Vecchio y Silvio Lagrave, miembros de la Subcomisión.

“Queremos darle la bienvenida a Mauricio Peralta quien se reintegra al Club a un proyecto interesante que no solamente va a abarcar el ámbito de la Primera sino que también va a abarcar el ámbito de las Formativas y va a estar trabajando codo a codo con el Chueco. Es el objetivo que tenemos como club y es un proyecto de acá a cinco años, que es potenciar nuestras divisiones Inferiores”, dijeron desde el equipo de trabajo a la hora del lanzamiento.

“Es algo que soñaba y que esperaba el regresar al Club, cuando finalicé mi etapa como jugador me abrió las puertas como entrenador y soy un hijo adoptivo. Es una responsabilidad muy linda que se me presenta en un momento de mi vida en el que quiero estar cerca de mi gente”, afirmó Peralta a la vez que agradeció la oportunidad “y espero dar lo mejor, conozco al equipo de trabajo y son todos excelentes personas y estoy muy contento. He mejorado en estos seis años que me tocó irme y hoy creo que soy un mejor entrenador”.

El olavarriense contó que “serán días de adaptación para mí con el plantel, pero estamos bien y hoy se hizo un buen partido. Tengo muchas ganas de trabajar en este Club que es uno de los más grandes de la provincia” y sobre la posibilidad de dirigir a su hijo, una de las figuras del plantel confirmó: “El poder dirigir a mi hijo tiene un plus y me encanta poder disfrutarlo desde la relación entrenador-jugador y espero poder aportarle cosas y que siga creciendo”.

Fuente: Prensa CAE