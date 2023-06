Estudiantes llegó a los Octavos de Final con goleada

El desquite de la Reclasificación en el Parque Guerrero, fue goleada del local que sigue en la competencia organizada por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El "Bataraz" goleó 4 a 0 a San Martín y aseguró su clasificación a los Octavos de Final del Torneo Interligas. Ramón Galotti por triplicado a los 36 minutos, al minuto de la segunda parte y a los 22' del segundo tiempo y Franco Vignale a los 37' de la parte complementaria fueron los goleadores de la tarde.

Dominador absoluto fue el equipo dirigido por Emmanuel Echeverría que supo aprovechar las situaciones de peligro que creó en un duelo donde no abundaron.

Cierto es que el peligro lo había creado el "Bataraz" por diferentes vías en los primeros 45 minutos, pero recién a los 36', Ramón Galotti conectó un centro desde la izquierda con su cabeza y marcó la apertura del marcador.

Previamente, Candia con un remate desde afuera y Flores con un cabezazo habían generado la buena respuesta del guardameta del "León".

Sin embargo, las buenas apariciones que había tenido Mónaco no las replicó en el comienzo de la segunda parte. No había llegado a cumplirse el minuto de juego, cuando Candia remató débilmente, el arquero visitante dejó la pelota viva en el área chica y Ramón Galotti no tuvo más que empujarla.

Tuvo el goleador de la tarde otra chance de cabeza, pero la desviaron al córner, en la previa de lo que sería su tercer gol personal y del equipo. Iban 66´ cuando derribaron a Peralta en el área y el goleador del “Bata”, cambió penal por gol un minuto después.

Con mucho tiempo por jugar y ya todo sentenciado, Estudiantes se encargó de controlar el tiempo y la pelota y en la contra que tuvo, puso cifras definitivas. Franco Vignale ganó en velocidad, llegó al área, gambeteó a sus rivales con un enganche de otro partido y ante la salida del golero, la “picó” para marcar un verdadero golazo que sentenció la fiesta “albinegra”.

Fue 5 a 1 en el global, y haciendo valer su localía para asegurarse un lugar en los Octavos de Final del Torneo Unión Regional Deportiva.

Síntesis Estudiantes – San Martín:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Nicolás Moreno

Estudiantes (4): Julián Masson; Manuel Garrido (K. Gentil), Mariano Flores, Leandro Castarés, Gonzalo Páez; Gerónimo Candia (L. Braun), Gonzalo Trepichio (L. Romero), Emilio Peralta (M. Chevrot), Franco Vignale, Bruno Peralta (J. Ponce) y Ramón Galotti. DT- Emmanuel Echeverría

San Martín (0): Santiago Mónaco; Maximiliano Torres (M. Panzardi), Maximiliano Braunmuller, Juan Arata, Lisandro Colo (; Alan Brahim (W. Martínez), Facundo Masson, Maximiliano Leal (L. Becker); Tomás Kessler, Braian Tello, Ezequiel Boado (T. Baldo). DT- Carlos Cirioli

Amonestados: Trepichio, Candia (CAE); Braunmuller, Brahim, Tello, Becker y Vales (SM)

Expulsados: No hubo

Goles: 36´ PT Galotti (CAE); 1´ ST Galotti (CAE); 22´ ST Galotti (CAE) y 37´ ST Vignale (CAE).