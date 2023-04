"Mi vieja es peor que una nena de dos años": mató a su mamá con una almohada, confesó el crimen y se suicidó en la cárcel

Una mujer de 30 años que había matado a su madre enferma tomó una drástica decisión y se suicidó en una cárcel de Córdoba.

La imputada por el delito de "homicidio calificado por el vínculo" había confesado el crimen y tenía prisión preventiva, a la espera del resultado de las pericias.

Celeste Rodríguez había admitido que asfixió a su mamá, María Rosa Ravetti, de 59 años, con una almohada en su casa de la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

La madre padecía de problemas de salud, por lo que estaba postrada en una cama. Fuentes del caso informaron que Rodríguez, que permanecía en una celda desde el 1º de febrero de este año, perdió la vida por "autodeterminación".

Se encontraba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico en el Complejo Carcelario 1 "Reverendo Francisco Lucchese". La fiscal de la causa, Paula Kelm, solicitó una serie de procedimientos para establecer con claridad cuál fue el motivo de la muerte.

"Se estaba concluyendo la pericia psicológica y psiquiátrica por parte de un equipo especializado para determinar si pudo comprender sus actos y dirigir sus acciones al momento del homicidio", aseguró la misma fuente.

Celeste Rodríguez mató a su madre con una almohada y luego llamó al 911 para advertir lo que había hecho, algo que ya había sido adelantado por ella misma en sus redes sociales.

Efectivos policiales arribaron al domicilio ubicado en la calle Riccheri y se encontraron con una mujer sin signos vitales postrada en una cama. Entonces, Rodríguez se mostró "cansada de las peleas con su madre" y aseguró "que la había asesinado colocándole una almohada en la cara", según trascendió.

"Estoy tan cansada, física y mentalmente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, de mi vieja que está remil enferma porque es peor que una nena de dos años", había publicado en Facebook el mismo día en que mató a su mamá.

"Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa. No doy más. Me va a dar un ACV, intento ser fuerte por mis hijas pero no doy más, nadie me ayuda. Estoy cansada. ¿Por qué mierda yo sola me tengo que ocupar de ella cuando tienen a mi hermano y la familia que la crio? Todos se lavan las manos y me dejan todo a mí. Y sí, soy fuerte, pero me cansó. Necesito descansar. Necesito un día de paz", agregó.

Cuatro horas más tarde a este mensaje, posteó: "Bueno. Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios, perdoname".