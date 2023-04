Juan Sánchez: “Se quedaron con la plata de la gente y comieron asados con la mejor carne”

La sesión especial realizada para tratar los presuntos hechos de corrupción en el área municipal de Desarrollo Social tomó un alto nivel de tensión luego de que varios concejales muestren su indignación ante lo ocurrido con los recursos de los programas destinados a los sectores más vulnerables de la ciudad. Uno de esos concejales fue Juan Sánchez, del Frente de Todos, quien cargó fuertemente contra Diego Robbiani: “Se le escapó un elefante delante de su cara”, dijo.

“Acá puede decir cualquier cosa Robbiani, lo que no puede decir es que esto no es responsabilidad de él, y por lo tanto, Ezequiel Galli tampoco puede decir que esto no es responsabilidad de él”, agregó Sánchez, quien culpabilizó directamente al intendente por el presunto desvío de los fondos destinados a comida y transportes de las personas más vulnerables.

Aunque los concejales pidieron explícitamente que el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani se presente a la sesión, el funcionario decidió no asistir a la misma. Sí se hicieron presentes, sin embargo, decenas de beneficiarios de los programas que, según la acusación, terminaron siendo usados “para fines personales” de los funcionarios.

Entre las acusaciones más fuertes realizadas tanto por el concejal como por sus compañeros de bloque, se contó la de “haber cambiado los vales de comida a su propio beneficio”, asunto sobre el cual Robbiani aun no se pronunció abiertamente.

“No hay que tenerle miedo a la palabra, cuando son actos de corrupción, son actos de corrupción. No se conformaron con quedarse de la plata de la gente, sino que se comieron sus verduras, eligiendo las mejores, y se comieron sus asados, con la mejor carne para ellos”, enfatizó Sánchez.

“Esta sala está llena de gente porque todas estas personas conocen la necesidad de los vecinos que no tienen para comer”, agregó el concejal ante los gritos de los vecinos que se hicieron presentes para repudiar los hechos ocurridos en el área de Desarrollo Social.

“Vergüenza”, “chorros” y “den la cara”, fueron algunas de las frases que se escucharon en el recinto de la boca de los indignados vecinos que se hicieron presente.

“No entiendo cómo Robbiani no va a tener dos horas para venir a dar explicaciones ante la sociedad, cuando sí lo tuvo parta viajar para jugar un torneo de básquet en representación del colegio de abogados al que asistió”, declaró el concejal.

“Duele muchísimo este silencio del Municipio, el que calla otorga. Este nuevo hecho de corrupción que envuelve a esta gestión es por lejos, por los intereses que toca, el que más nos indigna y nos duele. Cuando se quedan con la plata de los pobres nos dañan a todos”, agregó.