Liga Pre-Federal: primera derrota del “Bataraz”

En la noche del viernes, Estudiantes sumó su primera derrota en la Liga Pre-Federal y fue en su primer partido en condición de visitante.

Estudiantes viajó a Orense para enfrentarse a Alumni y completar su segunda presentación en la Zona Sur de la competencia que organiza la Federación Bonaerense Pampeana y sumó su primera derrota.

 

El “Bataraz” cayó 97 a 78 ante Alumni en condición de visitante y sumó su primera derrota. Ignacio Alem con 31 puntos fue el máximo anotador del partido.

 

Sin Federico Marín ni Mateo Macrini, aguantó hasta donde pudo el equipo olavarriense y luego de una primera mitad pareja, no lo logró sostener en el complemento.

 

Había iniciado repartiendo el goleo el equipo dirigido por Mauricio Beltramella, pero poco pudo hacer en defensa ante los embistes locales que logró poner a cinco jugadores en doble dígito.

 

Fue la primera derrota para el “Bata” en la Zona Sur que buscará recuperarse el venidero viernes cuando reciba a Sarmiento.

 

Síntesis Alumni – Estudiantes:

Estadio: Orense

Árbitros: 

Alumni (97): Besmalinovich (11), Luna (13), Menna (6), Alem (31), Kuhkman (12) -FI- García (6), Rodríguez (7), Montenegro (11). DT- Candela Arnaldo

Estudiantes (78): Callegaro (3), Silveyra (6), Masson (21), Dilascio (14), Piccinelli (11) -FI- San Martín (4), Lorenzo (6), Framiñan (10), Coppero (3). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 20-20; 49-44; 70-61 y 97-78

 

