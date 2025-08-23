A un mes de la muerte de Tamame, este sábado habrá una nueva marcha | Infoeme
 23 de Agosto de 2025

A un mes de la muerte de Tamame, este sábado habrá una nueva marcha

La movilización comenzará a las 17.30 en el Paseo Jesús Mendía.

Familiares y amigos de Gonzalo Ezequiel Tamame, el hombre de 29 años fallecido hace un mes en la Comisaría Primera, realizarán una nueva marcha para pedir justicia.

La movilización se llevará a cabo este sábado desde las 17.30 en el Paseo Jesús Mendía, frente al Palacio San Martín.

“El cuerpo habla por sí solo, a Gonzalo lo torturó y mató la policía y después lo colgaron. Si te resulta chocante leerlo, imagínate vivirlo”, señalaron los familiares en la convocatoria.

La primera marcha se llevó a cabo a pocos días de su muerte en el Parque Mitre frente a la Comisaría Primera, donde se montó un vallado junto a un importante operativo de seguridad. Dicha movilización culminó con enfrentamientos con la Policía y con tres aprehendidos.

