Corrupción en Desarrollo Social: Robbiani admitió "posibles irregularidades" en tarjetas alimentarias, pasajes de colectivo y vales

El secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, rompió el silencio y habló con Infoeme sobre los detalles del escándalo en el que está envuelta, por “irregularidades”, el área de Desarrollo Humano, una de las cuatro Subsecretarías que tiene a cargo: “No voy a renunciar”, aseguró.

Fue el pasado jueves que se conoció la noticia de las denuncias por “usos indebidos de los vales de mercadería” que se entregan a muchas de las familias más pobres de la ciudad, lo que derivó en la renuncia de la titular de Desarrollo Social hasta ese momento, Silvana Rosales.

En este marco fue que Infoeme accedió al testimonio oficial del funcionario, quien relató que fue precisamente en los primeros días de la semana pasada que algunos de los trabajadores de la oficina en cuestión pidieron una reunión en la que “se enteró de todo”.

“En el encuentro manifestaron su preocupación porque podría haber alguna irregularidad en el área lo que también me llevó a preocuparme y tomé dos decisiones: por una cuestión de desgaste en la gestión y por estas posibles irregularidades le pedí a Silvana Rosales que diera un paso al costado, y como segundo paso me puse a investigar en profundidad qué es lo que estaba pasando”, sostuvo.

Aunque desde un primer momento el Municipio aseguró que la renuncia de Rosales se produjo por “algunas irregularidades”, ahora el funcionario se mostró esquivo a dar certezas sobre las mismas, ya que habló solo de “posibles” irregularidades.

“Concluí que en principio habría dos tarjetas alimentarias que podrían estar adulteradas, hablo en potencial porque todavía no tenemos en claro si esta tarjeta fue recibida o no por el beneficiario, aunque sí sabemos que esas tarjetas tenían fondos y que entendemos que podrían haber sido malgastados”, detalló.

Asimismo, contó que también están bajo investigación seis pasajes de colectivos: “Están relacionados con aparentes irregularidades y estamos investigando quiénes los utilizaron en la Terminal de Ómnibus ya que figuran como anónimos”.

“También hay una denuncia de los trabajadores por mala emisión de vales de alimentos, que es un tema que hay que trabajarlo con más profundidad y por eso lo mandé a la Subsecretaría de Legales y Técnica para que hagan la investigación correspondiente”, amplió.

Frente a este panorama Robbiani sostuvo que por el momento el Municipio no sabe cuánto dinero que debía ir destinado a los sectores más vulnerables de nuestra ciudad fue malversado y espera que estos datos puedan obtenerse como producto de la auditoría que, según afirmó, realiza Legales, a cargo de Marcelo Fabbi.

“Aunque por el momento no se sabe si realmente existió una malversación de fondos, sí existe una sospecha y, aunque aparentemente sería de un poco cantidad de dinero, si confirmamos alguna malversación voy a realizar una denuncia penal”, afirmó.

En relación a esto último, el funcionario se explayó sobre la decisión de no realizar, al menos hasta el momento, la denuncia penal, y precisó que solo avanzará en esa dirección en el caso de tener una prueba concreta que lo “obligue como funcionario público” a hacerlo.

“La denuncia penal hay que hacerla cuando uno tiene en las manos una prueba que te obligue como funcionario público a denunciar, por lo tanto no corresponde en este caso hasta que haya algo patente”, dijo.

El Frente de Todos pidió realizar una sesión especial en el Concejo Deliberante para tratar las “irregularidades” que se investigan en Desarrollo Social, con tres pedidos, uno de ellos -justamente- es que se realice cuanto antes una denuncia penal.

En relación a esto último consideró que la situación “debe estar lo más alejada de la política posible”, dado la complejidad de la situación y aseguró que como funcionario se pondrá a disposición para responder las preguntas que se le realicen pero desestimó la posibilidad de presentarse en la sesión especial.

“Esta no es una cuestión de política, es una cuestión de gestión y por eso no tiene que estar metida la política e inclusive mi presencia en el recinto puede llegar a ser contraproducente para la investigación si no tengo las herramientas técnicas necesarias en ese momento”, argumentó.

Finalmente, al ser consultado por las declaraciones de la concejala Celeste Arouxet quien sostuvo que el funcionario debería haber presentado la renuncia a su cargo por lo ocurrido en Desarrollo Social, replicó: “No encuentro un motivo, mi labor es velar porque los procesos sean como corresponden y lamentablemente uno no está exento de alguna vulneración, no voy a renunciar a mi cargo”.