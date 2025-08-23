Wesner envió el proyecto de creación de 38 lotes con servicios para Loma Negra | Infoeme
Sabado 23 de Agosto 2025
 23 de Agosto de 2025

Wesner envió el proyecto de creación de 38 lotes con servicios para Loma Negra

El valor del lote será definido antes del inicio de inscripción al programa.

El intendente municipal Maximiliano Wesner elaboró una ordenanza para la creación del “Programa Municipal de Viviendas – 38 Lotes con Servicios en la Localidad de Villa Alfredo Fortabat.-” sobre 3 manzanas ubicadas en Circunscripción VIII, Sección A, Fracción V, Parcela 1, según plano de mensura y división en proceso, Partida 63191.

“Como parte del Programa Municipal de Viviendas llevamos generados y entregados en todo el Partido 330 lotes con servicios porque sabemos la gran demanda habitacional que hay y la necesidad de las familias de poder vivir también en sus respectivas localidades, para fomentar el arraigo seguimos trabajando en esta línea", señaló.

El proyecto ya fue enviado al Concejo Deliberante. Una vez aprobado los aspirantes al programa deberán estar inscriptos al Registro de Demanda Habitacional (R.D.H).

El valor del lote será definido antes del inicio de inscripción al programa, contemplando las obras de infraestructura, tales como apertura de calles, dotación de agua corriente, gas, energía eléctrica, alumbrado público, y tendido de cloacas, etc.

Estos lotes se generan a consecuencia de la realización del plano de subdivisión que incluyó la entrega de una manzana a Bomberos para la realización del futuro cuartel. Anuncio que ya oportunamente llevó adelante el intendente y que próximamente comenzarán las obras y se trabaja de manera articulada.

El Departamento Ejecutivo Municipal fijará a través de la reglamentación el modo de abonar las cuotas, las que serán mensuales y consecutivas.

