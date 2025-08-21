Javier Milei pasó la motosierra por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y despide a 97 empleados

El Gobierno Nacional avanza en el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este jueves se oficializó el pase a disponibilidad de 97 empleados del organismo, en lo que representa el primer paso para su disolución definitiva.

Según supo Noticias Argentinas con información del periodista Jota Leonetti, el organismo fue creado en el año 2008 con el objetivo de coordinar políticas para reducir la siniestralidad vial en todo el país. Durante su existencia, logró una disminución del 28% en la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito.

Cierre y futuro incierto

La decisión de cerrar la agencia, enmarcada en el plan de reducción de la estructura estatal, generó preocupación por el futuro de las políticas de seguridad vial a nivel nacional.

El cierre de la ANSV pone en duda la continuidad de programas clave como el scoring nacional, la licencia nacional de conducir y las campañas de concientización que contribuyeron a la baja de la mortalidad en las rutas del país. (NA)