Liga Pre-Federal: Racing estrenó la localía con victoria

Racing sumó su segunda victoria en la Zona Sur de la competencia que organiza la Federación Bonaerense Pampeana al derrotar a Independiente en su primer partido como local.

El “Chaira” venció 69 a 63 a Independiente y es líder de su grupo sin conocer la derrota en el inicio del certamen clasificatorio a la Liga Federal. Manuel Yaben con 26 puntos fue el goleador del torneo.

Fue un duelo de muy buenos conocidos, ambos entrenadores apostaron a bajar el goleo lo más posible de su rival y reinó la paridad durante los 40 minutos donde terminó siendo victoria olavarriense porque aprovechó mejor su racha.

No había empezado bien la noche para el elenco de la “Estrellita”, Marcos Risso se preparaba a debutar, pero por “problema de papeles” no llegó la habilitación y no pudo ser de la reñida partida.

En la primera mitad, hubo un parcial para cada uno. Los dirigidos por Matías Orlando sacaron ventajas cerca del aro y le permitió tomar la delantera en el primer cuarto, pero se quedó sin gol en el segundo y a pesar de que Independiente no llegó a pasar, al frente logró descontar aprovechando el mal momento racinguista.

Tras el descanso largo, los de Tandil iniciaron mejor y tomaron una luz de ventaja, pero sobre el cierre del tercer período llegó la reacción olavarriense para ponerle suspenso a la definición.

En los últimos 10 minutos, el “Rojinegro” llegó a igualar las acciones, pero nuevamente una buena ráfaga de la “Estrellita” le dio margen en los últimos instantes donde, desde la línea y en una muy mala noche, se terminó de establecer el resultado.

Síntesis Racing – Independiente:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Serantes, S. y Rincón, J.

Racing (69): Vázquez (8), Santana, Mat. (6), Larregina (5), Yaben (26), Mondino (6) -FI- Merchant (15), D´Alessio (0), Santana, Mar. (0), Ciuffetelli (3). DT- Matías Orlando

Independiente (63): Di Salvo (0), Gutkin (8), Weisbeck (15), Zulberti (10), Yarza (16) -FI- San Martín (0), Lanusse (3), Capristo (0), Lasarte (0), Ojeda (11), Ullua (0). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 20-14; 25-24; 45-40 y 69-63