Walter Correa: “En la Provincia asumimos el desafío de proteger el trabajo y la industria”

El ministro de Trabajo Walter Correa participó del cierre del VI Congreso Industrial del “Consenso Nacional del Trabajo y la Producción” junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Industria y PyMES, Mariela Bembi. Este encuentro que reunió a los diferentes actores de la producción está organizado por Industriales Pymes Argentino (IPA) y se realizó en conjunto con la Tercera Exposición de Industria y Servicios, en el predio de La Rural.

En el acto de cierre, el ministro Correa detalló: “Tenemos un Gobierno nacional que no habla de producción, que no habla de trabajo y mucho menos de los derechos de las y los trabajadores, así que estamos frente a una situación sumamente compleja”. “Pero en la Provincia, con nuestro gobernador Axel Kicillof, tenemos la cultura de dar la pelea cotidiana con políticas activas desde el Estado bonaerense, conteniendo y sosteniendo los puestos de trabajo”, afirmó.

Asimismo, Correa advirtió que “la Ley Bases tiene dos características: una es ir en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la otra es potenciar políticas extractivistas para sacarnos los recursos naturales a los argentinos”. Y destacó que, por el contrario, “en la provincia de Buenos Aires nos hacemos cargo del desafío que es volver a tener una política industrial”.

En el acto de cierre, al que también asistió la directora Provincial de Empleo, Claudia Lazzaro, el presidente de IPA, Daniel Rosato, le entregó al ministro Correa una placa para el gobernador Axel Kicillof en “agradecimiento por las políticas que promueven el desarrollo y el crecimiento sostenido de las industrias PyMES y el empleo argentino”.