Con un emotivo acto, la Escuela de Orfebrería entregó medallas a Ola Rosa

En el marco de un emotivo encuentro en la Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales “Mtro. Armando Ferreira” junto a docentes y alumnos entregaron medallas a la agrupación Ola Rosa.

Las medallas fueron realizadas por los alumnos, junto al docente y coordinador de la Escuela Jano Chasman, que llevan el logo de la agrupación que busca concientizar y brindar prevención sobre el cáncer de mamas.

Laura Rodríguez, una de las integrantes de grupo, indicó que “la idea surgió a partir de una motivación personal de poder contar con una medalla que tuviera el logo de la agrupación”.

Frente a este deseo, habló con su amiga y artista plástica María Delia Barbato, y fue ella quien se comunicó con el coordinador de la Escuela de Orfebrería y así comenzó a gestarse este proyecto.

“María me pidió que la dejara pensar y a los tres días me llama y me dice ‘vamos a hacerlo con la escuela de orfebrería para todo el grupo’ y yo no podía contestar”, contó Laura.

Cada alumno hizo, al menos, dos medallas y, en total se confeccionaron 35. “Están hermosas, son re lindas, tienen todo el amor, la generosidad y empatía. La verdad es que de algo que era re egoísta porque era para mí, salió esto que es enorme y maravilloso”, sostuvo la olavarriense.

Por su parte, María Eugenia Montero planteó: “Esta respuesta no es casual, para nada. La gente de Olavarría siempre nos sorprende. Cada semana es una sorpresa distinta, muy agradecida con todos lo de que colaboran, se acercan y los que están esperando para acercarse a colaborar y ayudar”.

“Es una alegría, se suma a las que nos vienen dando, va a perdurar. No es la primera distinción que nos ofrecen. Es la novedad”, cerró.