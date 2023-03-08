"No queremos que nos arrebaten a alguien más"

El inicio de la manifestación se dio con la lectura de los documentos por parte de Calandra Muñoz del Campo de Socorristas quién manifestó: "De lo que va del año son 52 femicidios en todo el país esto quiere decir que el patriarcado nos arrebata vidas cada 32 horas".

Participaron de la lectura del documento las siguientes asociaciones: Ni Una Menos, Plenario de Trabajadoras, Comunidad Mapuche, Campaña Nacional por el Aborto legal, Polo Obrero, Partido Obrero, Emancipación Sur entre otras organizaciones.

Respecto a la situación de la justicia, expresó Calandra: "Por que jueces, y juezas misóginos y machistas siguen en su cargo de forma vitalicia, ante la falta de interés de perspectiva de genero , criticas acordes de seguir vivas"

"Es el estado violento que nos expone, nos viola y nos matan estamos hartas no queremos que nos arrebaten a alguien màs por eso tejemos redes y recorremos las calles", agregó.

"Denunciamos que hoy en Olavarría nos faltan muchas compañeras desde el sábado falta Sofía Belén Vicente exigimos la aparición con vida ya". ,finalizó la activista.

Por otra parte la referente política del Frente de Izquierda Yessica Almeida sostuvo que "el 70 personas de la pobreza somos mujeres y disidencias, reclamamos vivir de forma digna sabemos que la pobreza se agudizo tras el tratado con el FMI, vivimos un pais donde hay 100 por ciento de inflación anual".

En este marco Yessica Almeida reclamó: "Hacia la radicación de la violencia machista, que los sueldos de les trabajadores del área de genero estén por fuera del presupuesto, exigimos que lo espacios estatales este con personal capacitado con perspectiva de genero, los Ministerios de Mujeres, Genero y Diversidad de la Provincia y Nación para que trabajen de forma coordinadas, y exigimos mejores presupuestos".