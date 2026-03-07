Convocatoria y marcha por el Día internacional de la mujer

Este domingo se celebra el Día internacional de la mujer y desde la Asamblea Feminista y Disidente convocaron a una serie de acciones que tienen como eje la reivindicación de las luchas por la igualdad y el acceso de los derechos.

De acuerdo a la convocatoria, desde las 16 será el festival y feria en el punto de encuentro de Belgrano y Brown.

Habrá testeos rápidos de VIH y sífilis, stand con información, entrega de copitas y demás materiales para la gestión menstrual.

A las 19:30 está previsto el inicio de la marcha por las calles de la ciudad hasta la Plaza Central. Antes, se dará lectura al documento de la Asamblea Feminista y Disidente.

Para el día lunes 9, se difundió la convocatoria a un paro activo y a las 19 será el pañuelazo en el Paseo Jesús Mendía.

En paralelo, el Frente de Mujeres y Disidencias de Olavarría también convocó a una movilización para este domingo bajo la consigna “8M en las calles. Milei es hambre y desocupación”. La concentración será en Necochea y Brown, donde a las 17 se realizará una feria, a las 18:30 se dará lectura a un documento y a las 19 está prevista la marcha.