Convocatoria y marcha por el Día internacional de la mujer

Las actividades comenzarán el domingo a las 16 en Belgrano y Brown. A las 19:30 está prevista la marcha. Para el lunes se convoca a un paro y “pañuelazo” en el paseo Jesús Mendía.

Este domingo se celebra el Día internacional de la mujer y desde la Asamblea Feminista y Disidente convocaron a una serie de acciones que tienen como eje la reivindicación de las luchas por la igualdad y el acceso de los derechos.

 

De acuerdo a la convocatoria, desde las 16 será el festival y feria en el punto de encuentro de Belgrano y Brown.

 

Habrá testeos rápidos de VIH y sífilis, stand con información, entrega de copitas y demás materiales para la gestión menstrual.

 

A las 19:30 está previsto el inicio de la marcha por las calles de la ciudad hasta la Plaza Central. Antes, se dará lectura al documento de la Asamblea Feminista y Disidente.

 

Para el día lunes 9, se difundió la convocatoria a un paro activo y a las 19 será el pañuelazo en el Paseo Jesús Mendía.

 

En paralelo, el Frente de Mujeres y Disidencias de Olavarría también convocó a una movilización para este domingo bajo la consigna “8M en las calles. Milei es hambre y desocupación”. La concentración será en Necochea y Brown, donde a las 17 se realizará una feria, a las 18:30 se dará lectura a un documento y a las 19 está prevista la marcha.

