Elena Riveros ganó el Premio “Dina Pontoni”

Una vez más la emoción de apoderó del ambiente en la noche de este domingo y, como corolario, Elena Aurora Riveros se quedó con el reconocimiento mayor en la gala de los Premios “Dina Pontoni 2026”, que se celebraron en la ante un colmado Teatro Municipal.

En el otro punto alto de la velada, el Premio “Florentina Gómez Miranda 2026” reconoció este domingo el trabajo de la Asociación Civil Animate.

Organizada por el Concejo Deliberante, a través de la Comisión de Género integrada por Guillermina Amespil, Telma Cazot y Liliana Schwindt, la XV edición de los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda como cada año se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

En el comienzo del acto se leyó una carta de Dina Pontoni: “Agradezco profundamente la invitación, pero dada mi avanzada edad y con mucha pena me resulta imposible acompañarlo. Les deseo el mejor de los éxitos. Cariños para todos”.

El Pontoni se fue a Loma Negra

Con el premio a Elena Aurora Riveros reconoce a una mujer cuya trayectoria refleja el verdadero espíritu del compromiso comunitario. Elena lleva más de dos décadas trabajando de manera constante y solidaria en la localidad de Loma Negra.

A lo largo de los años participó en cooperadoras escolares, organizaciones comunitarias, iniciativas solidarias y espacios de acompañamiento a familias, niñas, niños y mujeres embarazadas.

Su trabajo ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones educativas, la organización comunitaria y la construcción de redes de solidaridad que sostienen a la comunidad.

Su historia representa a tantas mujeres que, desde el compromiso cotidiano y muchas veces silencioso, sostienen el tejido social de nuestros barrios.

El Gómez Miranda para Animate

El Premio Florentina Gómez Miranda, que recuerda a la histórica legisladora olavarriense, fue este 2026 un reconocimiento al trabajo de la Asociación Civil Animate.

Esta entidad nació a partir de la necesidad de acompañar a mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales y brinda un espacio de escucha, contención y acompañamiento en momentos profundamente difíciles.

Desde su conformación, la organización ha acompañado a cientos de personas de Olavarría y la región durante los procesos judiciales y en el camino de reconstrucción personal.

Su trabajo también busca visibilizar una problemática muchas veces silenciada, promoviendo conciencia social y el acceso a la justicia.

Todos los “Dina Pontoni”

A largo de la ceremonia se fueron entregando reconocimiento a mujeres que destacadas en cada uno de sus roles por la labor comunitaria.

El premio por el Compromiso Sociocomunitario fue para la ganadora del premio mayor, Elena Aurora Riveros.

Por el Compromiso con la Política y los Derechos Humanos fue galardonada Catalina Clar de Wagner.

Tras la pérdida de su hijo Diego Wagner Clar en el submarino ARA San Juan, Catalina convirtió su dolor en una causa colectiva.

Desde entonces sostiene una lucha incansable por memoria, verdad y justicia para los 44 tripulantes. Su voz representa la fortaleza de las familias que siguen reclamando respuestas.

María Delia Barbato obtuvo el reconocimiento por su Compromiso con el arte, la cultura y la espiritualidad. A lo largo de su trayectoria, María Delia Barbato ha dejado una marca profunda en el arte y la cultura de Olavarría.

Como docente, muralista y gestora cultural ha acompañado la formación de numerosas generaciones de artistas. Además, fue fundadora de la Escuela de Artes Visuales Miguel Galgano.

Su trabajo y dedicación la convierten en una figura central de la vida cultural de la Ciudad.

En el rubro Educación, Ciencia, Tecnología y Ambiente el galardón fue para Stella Maris Pasquariello, quien durante décadas ha dedicado su vida a la educación y la investigación.

Fue directora durante 25 años del Centro de Investigaciones Educativas y continúa su labor en la Facultad de Ciencias Sociales. Además, integra la Mesa Local contra la violencia familiar y de género. Su compromiso con la educación y el conocimiento ha impactado profundamente en la comunidad.

Por su labor en favor del Derecho a la Información y la Comunicación recibió el galardón María Soledad Restivo, Comunicadora social y trabajadora de Radio Universidad con cobertura de procesos de memoria y derechos humanos.

Su trabajo periodístico aborda temas vinculados a los derechos humanos y la memoria colectiva. Entre ellos se destacan sus coberturas sobre el juicio de lesa humanidad conocido como “La Huerta”.

Su tarea refleja el valor de la comunicación como herramienta para la construcción democrática.

Por su Compromiso con el Deporte fue valorada la labor de Andrea Serris, quien se destacó como arquera de hockey en el Club Estudiantes y obtuvo títulos en pádel y fútbol femenino.

A lo largo de los años representó a Olavarría en múltiples competencias y en 2025 decidió retirarse del deporte competitivo y lo hizo como campeona.

Mariela Guevara obtuvo el Dina Pontoni en el rubro Empresa, Comercio y Emprendedurismo, por casi tres décadas de trayectoria en el ámbito técnico industrial.

Además, ha dedicado más de 20 años a la formación profesional en la ciudad. Fundó el Instituto Profesional Argentino de Didáctica Integral y el taller “Las Tres Fases”.

Este emprendimiento se convirtió en el primer taller local de bobinado de motores eléctricos gestionado por mujeres.

Por su compromiso con el Campo y Vida Rural el reconocimiento recayó en Lucrecia Sabbatini, quien marcó un hito al convertirse en la primera mujer en presidir la Cooperativa Agraria de Olavarría.

Desde ese lugar impulsa una gestión comprometida con el desarrollo del sector productivo. También promueve la participación de las mujeres en los espacios de decisión del ámbito rural.

Para Judith Recabarren fue el reconocimiento por el Compromiso con la Salud, psicóloga del espacio comunitario Red Puentes que acompaña a personas en situación de consumo problemático y vulnerabilidad social.

Su labor solidaria, empática y despojada de intereses económicos pone siempre en el centro a las personas. Acompaña con sensibilidad, respeto y vocación a quienes más lo necesitan.

En Igualdad de Género, el Dina Pontoni fue a manos de Jimena Torres, quien desde 2015 trabaja en la Dirección de Género del municipio de Olavarría.

En 2018 asumió la coordinación del equipo de abordaje de mujeres y diversidades. Su tarea cotidiana implica acompañar y contener a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Por su parte, por el Compromiso con la Equidad de Género recibió el galardón Agustina Loos, árbitra de fútbol e integrante de la Asociación de Árbitros de Olavarría desde el año 2018.

Con su trabajo y dedicación abrió camino para muchas mujeres dentro del fútbol. En 2022 se convirtió en la primera mujer en la historia de la Liga de Fútbol de Olavarría en dirigir un partido de primera división. Actualmente forma parte del plantel arbitral contratado por la AFA.