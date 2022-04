“Murieron mi papá, mi mamá y mi hermano en seis meses y me quedé sin familia”: el desesperado pedido de una maestra tucumana

Una maestra vive una situación desesperante, tras perder a toda su familia en solo seis meses: fallecieron su padre, su madre y su hermano.

“Soy profesora de Lenguas, me recibí en la Universidad, viví en Mendoza, dejé todo para cuidar a mi padre y a mi madre cuando murió mi hermano, pero de un día para el otro perdí a toda mi familia y ahora no sé qué más hacer”, dijo la maestra tucumana Hilda Villarreal, de 38 años.

Tras el fallecimiento de su hermano, el 21 de septiembre murió su mamá: “Le dijeron que tenía cáncer un lunes y falleció el martes. No tuvimos tiempo para nada”. Y el 26 de enero de este falleció su papá: “Mi viejo era todo lo que yo tenía, no puedo creer que haya muerto, me protegía. Tenía diabetes y epoc. Se me vino el mundo abajo”.

Hilda necesita trabajo y pide ayuda a gritos. “No tengo pretensiones. Trabajo de lo que encuentre, en un bar, como secretaria en un colegio, en una panadería, limpiar casas, cuidar chicos, lo que sea”, dijo.

“Quedé colmada de deudas que me aprietan, el cementerio de mis padres, la boleta de la luz, la heladera vacía, hay días que no como, otras que consigo un poco de yerba y fideos, pero no tengo quien me ayude ni cobro planes. No tengo familia", contó.

"Por eso ahora digo que necesito trabajar de cualquier cosa: necesito comer, necesito que no me corten la luz. Ya me quedé sin wi-fi, pero entre comer e internet, elijo comer. Hago monografías, preparo chicos, ingreso a Medicina, pero no tengo qué comer. ¿Me entendés a lo que he llegado?”, señaló.

"No quiero dar lástima ni recibir caridad. Cada uno sabe cuánto aprieta el zapato. Por eso digo que trabajo de cualquier cosa. En algún momento me estabilizaré, pero ahora trabajo de lo que sea. Páguenme lo que quieran: 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, todo me sirve”.

“Sé que hay gente que recibe planes de 16 mil pesos y se rascan. A mí con eso me alcanzaría para vivir. Pero no cobro planes. Veo cómo van al cajero y sacan la plata. Yo a la plata me la quiero ganar, no estoy pidiendo limosnas, quiero un trabajo. Yo estoy pidiendo trabajo", indicpo.

"Me han dicho que tengo que hacer una carta de pobreza, pero no tengo ganas. Es feo no tener para comer, pasar frío, hambre. Ahora vienen las Pascuas y todos van a festejar. Yo no tengo con quién estar, toda mi familia está muerta”,