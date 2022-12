Wesner: “Olavarría perdió la capacidad de hacer obras con fondos propios”

Con un análisis sobre lo que ocurrió durante este año -y con el objetivo de ser una alternativa en 2023-, el concejal del interbloque del Frente de Todos, Maximiliano Wesner, dialogó con Infoeme y realizó un recorrido sobre su primer año de gestión donde se destacó el análisis del Presupuesto 2023 -que no acompañaron durante la votación en el Concejo Deliberante- presentado por el intendente Ezequiel Galli el pasado 30 de noviembre.

En medio de un 2022 en el que asumió el compromiso de ser concejal y continuar con sus funciones como director de la UDAI Anses local, Wesner reconoció que “fue un desafío enorme con una responsabilidad tremenda”.

Foto: Maximiliano Wesner desde el búnker del Frente de Todos luego de haber obtenido el 31,07 % de los votos.

Al mismo tiempo se mostró satisfecho por la conformación del interbloque, sobre el que destacó: “Trabajó muy bien, se vio en la última sesión”, y recordó: “Hicimos una campaña en 2021 con mucho contacto con los vecinos, con las instituciones, con el sector industrial y con los comerciantes, eso tratamos de llevarlo al Concejo, volcándolo en proyectos con mucha responsabilidad”.

A lo largo del diálogo que mantuvo con este medio, el concejal Maximiliano Wesner no perdió de vista el Presupuesto Municipal 2023 presentado por el oficialismo, al que le dedicó mucho tiempo de análisis junto al Interbloque y sobre el que resumió: “Olavarría perdió la capacidad de hacer obras con fondos propios y se ve reflejado”.

En este marco, el edil fue muy crítico con la regresión en materia de obras públicas y acusó: “El intendente recibió el 10 de diciembre de 2015 la llave del municipio con una inversión real directa que superaba los 20 puntos, y hoy el mejor presupuesto según el concejal Juan Mujica es de 13 puntos”.

“Olavarría tuvo un atraso de obra tal que hoy no puede con el clima, llueve y se inunda media ciudad, hace calor y se corta la luz, eso tiene que ver con falta de inversión”, continuó y explicó: “Planteamos obras que afectan a todos los vecinos, incluso cuando los concejales del oficialismo hablaron -en el marco del debate del presupuesto- ninguno desmintió lo que dije”.

Por otra parte, también se dio lugar para reconocer algunas intervenciones del oficialismo: “Destaqué la obra de cordón cuneta en barrio Carlos Pellegrini porque estuve en el barrio, y era una demanda de los vecinos, eso es real y es así, no hay que criticar por criticar sino también laburar de manera conjunta”.

Otro de los puntos que más preocupa a los olavarrienses es el funcionamiento del sistema de salud, este eje fue tema de debate del concejal Wesner con la concejala que integra el interbloque Natalia Álvarez.

“El problema no son las obras del sistema de salud sino que la llave al modelo de salud que nos proponen que es la espera del turno”, apuntó el edil y ejemplificó: “La espera de seis meses para una intervención; hubo relatos de vecinos que esperaron seis u ocho horas en la guardia pediátrica en invierno y también hay demora en la guardia del hospital de adultos”.

Foto: Maximiliano Wesner encabezando uno de los operativos del "Estado Cerca Tuyo".

En esta línea indicó que la Gestión Municipal encabezada por el intendente Ezequiel Galli (Juntos) “tiene una mirada muy centralizada del sistema de salud”, y precisó: “Para ir mas allá y relacionarlo, se hizo un obra de casi ocho millones de pesos en Parque Mitre que tiene que ver con un sistema central de salud porque la mayoría de las personas que pasa por ahí tiene cobertura médica prepaga, una obra social sindical y estamos a cuadras del hospital”.

“En localidades de Loma Negra ya sucedió una tragedia; en Sierra Chica, el olvido, no hay cupo en los CAPS para la atención y ese escenario requiere de que se concentre la atención”, agregó y señaló que “Olavarría tenía un hospital modelo regional y hoy por hoy ediliciamente es un hospital que es un monstruo pero no hay funcionamiento. En materia de salud muchas veces no se puede esperar”.

En varias ocasiones, desde el Frente de Todos se convocó a conferencias de prensa que pusieron en el ojo de la tormenta al oficialismo y que desembocaron en fuertes denuncias. Frente a esto, Wesner sostuvo que el diálogo “muchas veces se hace difícil” y justificó: “Se dice una cosa y cuando te sentás, en la recta final se decide otra”.

Foto: concejales del interbloque del FdT junto al intendente Ezequiel Galli, Maximiliano Wesner no participó ya que se encontraba en reunión con el gobernador Axel Kicillof.

Sin embargo afirmó: “Nosotros estamos tranquilos, los debates son bastante acalorados, sí. A veces tenemos que decir porque para eso estamos y para eso hicimos una campaña en 2021 de cara a la gente, no podemos dejar de llevar las demandas de los vecinos al recinto”.

En vísperas de un nuevo año y de las situaciones que pueden acontecer, con una ciudad que buscará un nuevo referente -o la posible reelección del intendente Ezequiel Galli-, el concejal del Frente de Todos sostuvo: “Va a ser un año electoral y se vio reflejado en el presupuesto”.

Acerca de esto último, explicó: “En 2022, hay una partida de publicidad y propaganda de nueve millones de pesos pasó a noventa, un aumento de mil por ciento en este presupuesto” y añadió: “Pensemos qué se puede hacer en materia de obras públicas con ese diferencial abismal”.

Foto: Maximiliano Wesner en un acto de campaña en 2021 que se realizó en el Maxigimnasio del Club Estudiantes.

Sobre el cierre, al ser consultado por su rol en la próxima campaña y a sabiendas de que su mandato tiene vigencia hasta 2025 sostuvo: “Tengo que cumplir porque hay una responsabilidad”.

Palabras que lo llevaron a recordar el rol de Bruno Cenizo y María José González (Juntos) a lo largo de la campaña 2021: “Encabezaron la lista de concejales de Juntos diciendo algo, después se corrieron y fueron al Ejecutivo, hay que ser muy prudente con esto, pero me parece que se les mintió a los vecinos”.

“Vamos a laburar muchísimo el año que viene para ser gobierno, queremos ser una alternativa para poner a Olavarría en el lugar que estuvo alguna vez”, concluyó Wesner.