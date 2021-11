Wesner: “El Plan de 100 viviendas es central para la planificación de la ciudad”

En la recta final de la campaña, la estrategia estuvo centrada en la cercanía con los vecinos y el diálogo “puerta a puerta”. Maximiliano Wesner y su equipo del Frente de Todos caminaron la ciudad para formular sus propuestas de campaña y enfrentar las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

En una entrevista a solas con Infoeme, a pocas horas de que comience la veda electoral, el primer candidato a concejal de la lista del Frente de Todos habló sobre los temas que preocupan a los olavarrienses: demanda habitacional, seguridad, educación, trabajo, género y disidencias.

Si tenés que presentarte ante un vecino ¿Qué le decís? ¿Quién es Maximiliano Wesner?

Soy Maximiliano Wesner, contador público, deportista, docente. Actualmente estoy al frente de ANSES como titular del organismo, soy amante del deporte, soy futbolista, jugué en Ferro y actualmente juego en mayores de 35.

Hace tiempo que estoy trabajando y militando en el espacio del Frente de Todos y en estas legislativas me tocó encabezar la lista con mucha responsabilidad. Hay caras nuevas, la mía es nueva públicamente, pero ya venía transitando desde hace mucho tiempo el espacio.

Maximiliano, si hablamos de proyectos, la demanda habitacional ha sido transversal en esta campaña y ustedes desde el Frente de Todos presentaron el “Plan de 100 viviendas”. ¿Cómo surge esta iniciativa?

Es una iniciativa que surge porque uno nota la demanda habitacional, no sólo del partido de Olavarría, sino también de las localidades. Es un plan integral que incluye a aquellas familias que no pueden acceder a un crédito hipotecario por sus ingresos y me parece que el Estado debe ser socio de estas familias y trabajar en forma conjunta para que la gente pueda cumplir con el sueño de la casa propia.

Creemos que con un fondo municipal de viviendas y hacer crecer el banco de tierras se puede dar una respuesta a la demanda. Estas herramientas deben estar a disposición de las familias que no pueden acceder a la vivienda y dar respuesta a esta demanda histórica que tiene el Partido y que hoy no se está dando.

¿En qué sector de la ciudad se llevaría adelante?

Uno trabaja en la propuesta, la elabora, pero eso después debe salir por votación, hay un proyecto en el Concejo Deliberante que está frenado. Nosotros tenemos esta propuesta y otro espacio que va a competir en las legislativas el 14 de noviembre también tiene otro proyecto, con lo cual hay consenso en esto.

No es un plan ambicioso, es un plan realizable con el cinco por ciento del presupuesto en total. El tema de las tierras queda a criterio de la reglamentación de acuerdo a la disposición del momento.

¿Este sería el primer paso para resurgir el Banco de Tierras que supo tener Olavarría en la gestión de Helios Eseverri?

Lo que proponemos es la construcción de 100 viviendas y que las personas puedan construir en lo de un familiar o en un terreno propio, hay muchas personas que tienen terreno y no pueden acceder a un crédito hipotecario, pero también hay personas que no tienen terreno, ahí hay que poner a disposición el banco de tierras, recuperar y dotar ese banco de tierras que supo tener Olavarría.

Esto es central para la planificación de la ciudad, no solamente para cumplir con la demanda y satisfacer la necesidad, sino también para generar puestos de trabajo, fomentar las ventas de los comercios, las personas que tienen un oficio y que sin duda van a estar incluidas en este programa. Sabemos que eso dinamiza mucho nuestra economía interna y local. No solamente estamos hablando de obra pública y de cubrir la demanda habitacional, estamos hablando de desarrollo económico, de empleo.

Seguridad

Otra situación que moviliza al ciudadano olavarriense es la seguridad. ¿Cuál es la propuesta para mejorar esta situación?

Debemos contar con más patrullaje en la ciudad, abordar el tema de inseguridad de manera preventiva, con más combustible, más personal y más móviles dispuestos al servicio de patrullaje. Esto va a contribuir a reducir el delito y los hechos vandálicos que está viviendo la ciudad.

Esto es fundamental y central para que no vayamos detrás y lleguemos tarde al hecho, no solamente debemos dotar de recursos de inversión que hizo la provincia, como fue el caso de los 12 patrulleros, sino también desde el municipio se deben garantizar los gastos operativos para que ello se traslade en prevención de delito.

Pero el municipio habla de una constante inversión en materia de seguridad por ausencia de la Provincia…

La provincia ha dado manifiestas demostraciones de inversión en seguridad, no solamente con los doce patrulleros nuevos, cero kilómetros, sino también con la carrera de policía rural, algo tan demandado por los productores donde más de mil agentes están estudiando para prevenir el delito rural de manera calificada, con formación, no solo en las aulas sino también en el predio del Cerro Fortabat.

También pudimos lograr que el destacamento de Sierra Chica pase a ser Comisaría. Este fue un pedido de los vecinos de Sierra Chica que hicimos llegar al Ministro Berni, un reclamo histórico de la localidad.

El intendente habló en algún momento de zonas calientes del delito. ¿Existe la posibilidad de contener a estos sectores para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas?

El registro de zonas calientes del delito permite un mejor abordaje preventivo. Es fundamental contar con un registro delictivo teniendo en cuenta el historial de delitos de la ciudad. Olavarría debe tener y contar con este tipo de herramientas para poder abordar, destinar y agilizar mejor los recursos.

Educación

La oposición habla mucho de los jóvenes que abandonaron la escuela. ¿Desde el Frente de Todos están trabajando en algún plan para reinsertar a los jóvenes que han abandonado sus estudios?

Hay un plan muy conocido que la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puso en valor, que es el Plan Fines. Es una herramienta que vino para quedarse y que hoy está abordando esa temática de recuperar a los jóvenes y adultos en las aulas.

Es un deber del Estado la inclusión educativa y tiene que ver con el desempeño y el desarrollo productivo laboral a futuro: producción, educación y trabajo van de la mano. Hay que abordarlo de manera integral, por eso me parece que el Plan FINES vino a dar respuesta a ello y la Escuela Municipal de Oficio es la respuesta local a este tema.

¿Cuál sería el rol de la Escuela Municipal de Oficio?

Me parece que es un tema central, no solamente por la parte de formación y capacitación sino desde el ámbito socioeducativo para aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a una carrera universitaria, para que puedan continuar en el ámbito educativo, capacitándose y formándose.

También es una demanda histórica de las Pymes y empresas locales, tenemos un entramado productivo muy diverso y en base a ese entramado hay que diseñar cursos que sean dictados por docentes capacitados en oficios que son necesarios para lograr el primer empleo. No es lo mismo llevar un currículum sin formación que con formación, incluso personas que quieran fortalecer su capacitación laboral.

Trabajo

Justo a eso iba porque si hablamos de jóvenes y su primer trabajo, las primeras palabras que aparecen son “experiencia” y “referencias”…

El primer trabajo se pone complejo, pero con la Escuela Municipal de Oficios buscaremos crear un proyecto de ordenanza que regule y encuadre esta capacitación y formación que se puede conveniar a través de pasantías con pymes, comercios locales para que no solamente sea materia de aprendiz del postulante o la postulante sino también que venga a completar la formación y que sume al currículum.

En este proyecto hay un sentido de pertenencia al trabajo y un primer paso a la inserción laboral. Creo que esta herramienta viene a satisfacer una demanda que tienen los jóvenes.

Género y disidencias

En las PASO una joven fue discriminada por un fiscal de mesa. ¿Cómo trabajaron el tema desde el Frente de Todos?

En las capacitaciones fiscales estos temas son los que más se tratan, somos el espacio político que ha puesto en discusión el tema de la diversidad. Recientemente nuestros compañeros participaron de la marcha del Orgullo y la Diversidad en Capital Federal, tenemos como bandera la política de diversidad, se ha luchado, se ha puesto en valor y en discusión, se ha derribado y deconstruido. El Frente de todos es pionero en esto.

Hace unos días, a dos personas del mismo género las echaron de un boliche por estar besándose. ¿Cuál es el abordaje que se propone desde el Frente de Todos para evitar estas situaciones?

Lo que pasó es una locura total, es atrasar, es volver para atrás, tanto que hemos luchado. Se vuelve al pasado y tiene que ver con algo que es viejo y obsoleto. Queremos una Argentina para todos y para todas, y también tiene que ver con esto, no solamente con la inclusión económica o más empleo, sino también que sea abierta.

Elecciones

Queda muy poquito para domingo ¿Cómo te preparás?

De la mejor forma, estamos tranquilos de nuestro equipo de trabajo y de la lista porque estamos dando todo. Hemos recorrido y transitado la ciudad con mucha responsabilidad y así va a ser cuando toque asumir en el Concejo Deliberante. Cuando uno entrega todo queda la tranquilidad de disfrutar, ir el domingo a votar con tranquilidad, conciencia y memoria.

Frente al resultado de las PASO, ¿ven que puedan revertir los números?

Ese dato no lo tenemos, lo que sí sabemos es lo cualitativo, la recepción de los vecinos y vecinas. Fue diferente esta campaña con el cambio del plan de vacunación histórico de Argentina porque hay más apertura y pudimos trabajar más cerca de la gente. Eso ayudó a profundizar nuestra impronta de escuchar y ayudar a la comunidad. De hecho fuimos el único espacio que presentó las propuestas de campaña.