A un día del debate, el FDT adelantó que no acompañará el Presupuesto 2023

A menos de un día de la sesión en la cual se traté en el HCD, los concejales del Frente de Todos adelantaron esta mañana que “no acompañarán” el Presupuesto 2023. “Lamentablemente los trabajadores y el trabajo siguen siendo relegados en esta gestión, este año la corrupción atravesó el corazón de la gestión de Galli”, declaró el concejal Juan Sánchez ante colegas y periodistas.

La conferencia se realizó en el Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en Pringles y Sarmiento, y, aparte de la totalidad de los concejales y concejalas del interbloque Frente de Todos, la misma contó con la presencia de la diputada Nacional Liliana Schwind, el Diputado Bonaerense César Valicenti, y el Subsecretario de Minería Federico Aguilera.

En el marco de la conferencia -que duró casi dos horas de duración- los ediles del interbloque denunciaron un cúmulo de “irregularidades” en el Presupuesto para el 2023 -de más de 18 millones de pesos- presentado por el oficialismo, al que calificaron como un “copia y pegue” de diferentes proyectos y presupuestos anteriores que ya no tiene vigencia en la actualidad.

"El Presupuesto presentado no tiene un solo proyecto que trascienda o que piense una Olavarría a futuro”, expresó al respecto el concejal Maximiliano Wesner, quien invitó a los vecinos a estar presentes en la sesión de mañana en donde se debatirá el mismo.

“Un presupuesto es la oportunidad que tiene un intendente de manifestar sus prioridades, sus acciones, pero encuadrado en un plan estratégico, que Olavarría lamentablemente no tiene... Eso es lo que venimos viendo tanto en el presupuesto actual como en rendiciones anteriores, el intendente año tras año viene perdiendo la oportunidad de al menos dejar a Olavarría en el lugar que la recibió", agregó.

En relación a esto, la concejala Mercedes Landivar revindicó que “la comunidad debe tomar conciencia de cuáles son las prioridades que se están debatiendo en este presupuesto”, ya que “se trata de un elemento fundamental en el que el intendente decide qué va a hacer con el destino de la ciudad año a año, es decir, qué va a hacer con sus recursos"

“La realidad es que nosotros como espacio político creemos que hay muchas inversiones que se están realizando que no son prioritarias para cambiarle la vida a los olvarrienses y que no se está teniendo en cuenta la voz de los vecinos ni la de las instituciones y barrios que tienen reclamos históricos que no están siendo atendidos”, añadió poco antes de calificar al documento en sí como un “copie y pegue”.

“Hay un copie y pegue de programas que ya se dejaron de aplicar, fondos que supuestamente estarían destinados a programas que ya no se aplican hace años, lo que estamos viendo es un dibujo del presupuesto con herramienta que no se están ejecutando”, denunció Landivar.

"Son muchas las áreas en donde se ve un ajuste y un desfinanciamiento, desde Cultura, en donde se registró una pérdida de incidencia de unos 21 millones de pesos ,hasta el dinero destinado a las localidades", lamentó.

Aparte de eso, los ediles denunciaron que dicho desfinanciamiento alcanzaría, también, a las áreas de Salud y Obra Publica.

“El año 2022, es un año en que la corrupción atravesó el corazón de la gestión de Galli, y más de 100 denuncias por venta ilegal de terrenos lo corroboran: donde un secretario, amigo y socio es investigado, donde un asesor de su riñón es procesado y suspendido económicamente, donde se sigue sosteniendo a un concejal totalmente inhabilitado por incompatibilidad con la función pública, ya que es parte de los que pagan y parte de los que cobran”, declaró Juan Sánchez.