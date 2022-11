El gobierno analiza multar en los peajes a los autos con deudas de patente

A través del cruzamiento de datos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Sucive y las distintas intendencias departamentales, el gobierno busca detectar en los peajes a los autos que posean deudas de patente, que recibirían una multa por la infracción.

El ministro José Luis Falero lo confirmó en declaraciones a la prensa, donde explicó que lo que se busca es instalar un dispositivo “que permite detectar al infractor”, como una suerte de “inspector de tránsito automático” en todas las rutas nacionales.

Así, la nueva fiscalización –que se consensuó con el Congreso de Intendentes– comenzaría con la detección por parte del dispositivo, que comunicaría la información a Sucive. Al notificarse, la intendencia del departamento donde esté matriculado el vehículo podrá multarlo.

La iniciativa de que no se le permita la circulación al auto en cuestión no es más que una idea. Si bien no se descarta para casos donde la deuda lleve mucho tiempo y ante el pedido expreso de alguna intendencia, el ministro planteó que impedir que se levanten las barreras “no es un tema que se esté analizando hoy”.

Las intendencias sancionan actualmente a los automovilistas que transitan por su jurisdicción sin el pago de la patente al día, pero con esta nueva iniciativa podrían perfeccionar su proceso de fiscalización.

Además, hoy los autos que no cuentan con el tag del Telepeaje pueden pasar igualmente por los peajes de las intentendencias. “El Congreso ha sido muy colaborativo con nosotros”, expresó Falero en ese sentido. Aquellos que no tienen el pase automático, pueden pasar igualmente a través del cobro automático en Sucive.

“Allí hay una buena voluntad del Congreso de habilitar la barrera y que ese pasaje del peaje se cargue luego. Por eso, de la misma forma que el Sucive nos soluciona un problema, nosotros también queremos ayudar y sumarnos a este esfuerzo”, comentó el funcionario.

Con información de Ámbito.