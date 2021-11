Cenizo: “Esperamos aumentar la cantidad de votos de las PASO”

A solo tres días de las elecciones, el candidato a Concejal por Juntos Bruno Cenizo dialogó en exclusiva con Infoeme y repasó los temas más candentes de la agenda política local tras la victoria de su espacio en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de septiembre.

De esta manera, el actual Presidente del Concejo Deliberante habló sobre la visión y las propuestas que tiene ante diversos temas, que van desde la problemática de la crisis habitacional hasta la preocupación por la inseguridad.

Foto: Andrés Arouxet

- ¿Quién es Bruno Cenizo fuera de la figura política que ya se conoce?

- Me considero una persona común y corriente, un vecino más de nuestra ciudad que se formó en la educación pública, es por eso que la defiendo a rajatabla, y desde un principio tomé la decisión de que mis tres hijos concurran a escuelas públicas.

Soy un vecino más que trata de hacer la vida lo más normal posible y que trata de hacer lo mejor por su ciudad y hoy me toca ocupar un lugar importante, que es ser parte de un equipo que maneja las riendas de un municipio, pero a diario tratamos de hacerle saber al vecino que no tenemos mayores privilegios. A nosotros nos toca trabajar como cualquiera.

Hay que bajar un poco a la realidad la figura del político, descontracturar un poco la palabra política y no verla como una mala palabra.

Fuera de mi trabajo trato de disfrutar de mi familia muchísimo, estoy casado con una médica que le tocó durante la pandemia estar en la trincheras en el hospital. En mis tiempos libres estoy con mis hijos y disfruto mucho pasar tiempo con ellos.

- ¿Qué repercusiones tuvieron después de las PASO y qué creés que va a pasar en las elecciones de este domingo?

- Esperamos que se pueda aumentar la cantidad de votos que apoyan a Juntos. Desde el 13 de septiembre somos parte de un gran espacio que incluye al radicalismo y, aunque nos tocó ser circunstancialmente rivales en una PASO, tenemos los mismos proyectos de país y los mismos valores.

Creo que ese debería ser el piso nuestro en estas elecciones y a partir de ahí poder seguir creciendo. Esperamos que nos acompañe el olavarriense, porque nos conoce, nos ve en la calle y sabe que somos un equipo que tiene un mismo objetivo en común, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos quienes nos van a acompañar en estas urnas como lo vienen haciendo desde hace cuatro elecciones.

Foto: Andrés Arouxet

Seguridad

- ¿Cuáles son sus propuestas para evitar los hechos de inseguridad?

- Olavarría no es ajena a lo que pasa a nivel nacional. La inseguridad ha crecido en la ciudad, los vecinos siempre nos manifiestan en las recorridas los hechos de inseguridad. La seguridad del olavarriense hoy está en manos de la provincia de Buenos Aires, pero desde el municipio y desde este espacio siempre se lo apoya: el municipio el año pasado invirtió 170 millones de pesos en seguridad que se utilizaron para la nafta de los patrulleros, cubiertas y horas extras, para cuidar a los policías que nos cuidan a nosotros. El municipio se pone a disposición de la provincia con recursos.

Por esto también se sigue incrementando la cantidad de cámaras, tenemos en funcionamiento más de 180 a lo largo de la ciudad y pronto estará la cámara para el ingreso a Sierra Chica. Las cámaras son importantísimas, están conectadas al centro de monitoreo y está abierta la posibilidad de que cualquier vecino pueda adherirse al programa “Ojos en Alerta”, que es una herramienta para que todos estemos mucho más seguros.

La inseguridad ha crecido, nos preocupa y nos ponemos a disposición de provincia para trabajar en este tema, pero por supuesto debe haber mayor aporte desde la provincia porque es su jurisdicción.

- ¿Qué medidas tomaría para prevenir y combatir el abigeato?

- El municipio pone recursos a disposición, está la Patrulla Rural pero no alcanza. Mis palabras no van en detrimento del policía, sino que se trata de los pocos recursos que se le da a la policía.

Hace poco vimos a Berni que vino a entregar 12 patrulleros. Pero lo que el vecino de Olavarría no sabe es que el Gobernador se llevó 11 el año pasado, y que se llevó un montón de agentes de Olavarría para ponerlos a disposición del Conurbano.

Berni vino a entregarnos 12 patrulleros con bombos y platillos y no mencionó que se había llevado 11, ahora estamos con la misma cantidad de recursos que el año pasado, pero la inseguridad creció.

Sebastián Matrella, que está en la lista que lidero, es un referente en el tema de los delitos rurales, el actual presidente de la Sociedad Rural y el tema de los abigeatos lo hemos hablado mucho porque lo conoce desde muy cerca, por eso siempre digo que es importantísimo enriquecer la lista.

Foto: Andrés Arouxet

Educación

- El Gobierno provincial anunció un nuevo programa llamado “Volvé a la Escuela” y reveló que 278.501 estudiantes dejaron sus estudios durante la pandemia ¿En qué situación se encuentra Olavarría y cuál es el proyecto para fortalecer la educación?

- La educación debe ser un pilar fundamental de nuestra sociedad y desde nuestro espacio tratamos de fortalecerla todo el tiempo y parte de eso es darle condiciones dignas a los alumnos y eso es lo que ha hecho el municipio a lo largo de estos seis años.

Se refaccionaron más de 80 establecimientos educativos, el edificio del Jardín 929 el año que viene será una realidad, el jardín 922 también se realizará y eso cierra un ciclo de jardines que alquilaban edificios para poder funcionar, con todos los riesgos que eso implica. Además se va a hacer el edificio del Instituto de Educación Física, un espacio que generó tantas camadas de alumnos y que siempre tuvo un edificio prestado.

Siempre pregonamos que las aulas permanezcan abiertas, nosotros lo pudimos hacer en Olavarría porque ingresó a fase 4 muy rápido, gracias al buen manejo de la pandemia que tuvimos y las aulas estuvieron abiertas como también lo hizo Larreta en capital.

Tenemos que recuperar a los estudiantes que desertaron, no creo que ese sea el número (sobre el programa “Vové a la Escuela”), siempre tuvimos el doble de chicos que abandonaron la escuela. En Olavarría, los alumnos completan la escuela primaria, pero en la secundaria el nivel de deserción es altísimo. Tenemos que volver a poner a los chicos en la escuela, sin educación no se puede aspirar a ningún modelo de país.

Trabajo

- ¿Qué proyectos tiene Juntos para promover la inserción laboral de los olavarrienses?

- Como espacio, buscamos generar que todas las empresas que tomen a jóvenes de entre 18 y 25 años, se les quite la carga social. Desde el municipio se trabaja también con el ITECO (Fundación Instituto Tecnológico de Olavarría), que es un formador de oficios en Olavarría y lamentablemente muchas veces no alcanza, ya que los empresarios nos manifiestan que no hay mano de obra calificada en Olavarría. Es lamentable que un empresario nos diga que podría tomar el doble de empleados que tiene, pero no lo hace por los juicios latentes que tiene. Si hay algo que queremos en Olavarría, es que los jóvenes entren al mundo laboral, pero los empresarios están asustados porque saben que cualquier juicio puede dejar a la empresa en banca rota.

Foto: Andrés Arouxet

Demanda habitacional

- Hace tiempo que Olavarría afronta una crisis habitacional. ¿Cuáles son los proyectos para revertir la situación?

- Me tocó ser director de tierras durante dos años y es una problemática en la que siempre se corre desde atrás. Cualquier medida que se toma parece insuficiente, pero por lo menos hay que comenzar y atacar distintos sectores. En Olavarría hay muchas personas que tienen un terreno para autoconstrucción, hay otras que no pueden acceder a un terreno, ni autoconstruirse la vivienda y para eso necesitamos la inversión de provincia y nación a través del instituto de la vivienda.

Hay un sector de personas, que empezamos a asistir desde la Municipalidad, a través del programa TU.VI, que le va a permitir a 40 familias contar con su vivienda y con su trabajo y esfuerzo para poder tener un techo. Hubo muchas familias inscriptas, por eso el año que viene vamos a continuar con este programa.

Varías Familias de jóvenes de Colonia Hinojo expresaron que se querían quedar a vivir en la localidad y manifestaban que no habían terrenos disponibles para construir. Por eso el año que viene pondremos a disposición, terrenos municipales con todos los servicios para que aquellas familias de jóvenes puedan hacer realidad sus sueños. Cada acción apunta a diferentes sectores de la sociedad.

- Desde el FDT se propuso construir 100 viviendas por año en la ciudad de Olavarría. ¿Creés que es un numero alcanzable?

- A nosotros nos gusta dar pasos firmes y concretos, establecimos el número de 40 viviendas con el plan TU.VI que era lo que el municipio podía poner a disposición. El año que viene se hará un número similar y preferimos ir de a poco a hacer anuncios tribuneros que buscan llamar la atención.

Después hay que explicar de donde surgieron esas viviendas y eso es lo difícil. A nosotros nos gusta más mostrar las 40 viviendas en construcción, e ir paso a paso combatiendo el problema de la crisis habitacional, pero tomándolo en serio.

Foto: Andrés Arouxet

- El Frente de Izquierda propuso aumentar la alícuota del impuesto a la piedra y con ese dinero construir 100 viviendas.

B.C: Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en el control, en el porcentaje que cada empresa deja al Municipio. El impuesto a la piedra en realidad es un resarcimiento que deben dar por el recurso que se están llevando y no se puede remediar.

El porcentaje del Impuesto a la Piedra está bien pero hay que aumentar el control, porque seguir aumentando un impuesto, hace que el empresario se quiera ir de nuestra ciudad. Debemos seguir con ese porcentaje y controlarlo.

Lo que el gobierno nacional debe hacer son políticas a largo plazo para que los empresarios quieran venir a invertir acá, pero si les cambiamos constantemente las reglas del juego, seguro se van a ir al país vecino. Si hacemos políticas a largo plazo, aumenta la confianza y deja, por efecto derrame, más dinero para nuestra ciudad.

Género y Disidencias

- En estos últimos meses, ocurrieron dos hechos en materia de género: por un lado, un caso de discriminación hacia una joven trans mientras votaba en las PASO, y por otro, la vulneración de dos chicas que se besaron en un boliche. ¿Qué opinión tenés al respecto y qué proyectos piensan impulsar?

- Son lamentables los dos hechos, nos citaron desde el sindicato y fuimos uno de los dos espacios que asistimos al taller de capacitación, aunque nos hubiese gustado ver a todos los espacios porque solo hubo representantes de la Izquierda y nosotros. Lamentablemente el resto no fue y no participó de la charla. Hay que capacitarse y hay que seguir combatiendo este tipo de cuestiones que, la verdad, es que hacen retroceder.

A la gente quizá le lleva más tiempo de cambiar, hay que dejar vivir y no molestar al que piensa distinto.

Desde la comisión de género se han hecho quizá las ordenanzas mejores trabajadas y consensuadas de todos los espacios. La dirección e políticas de género, la labor que hace es incansable. Todos los días tenemos que lamentar a nivel país un femicidio, todo lo que se hace parece que no alcanza pero no tenemos que bajar los brazos. Hay un montón de derechos que se han alcanzado, pero no podemos ir marcha atrás. Hay que seguir abriendo la cabeza, sin educación no hay posibilidades de que este país salga adelante.

Bruno Cenizo: "Al vecino le digo que nos siga acompañando porque conocemos sus necesidades y vamos a trabajar para tratar de hacérselo realidad".

- ¿Cuál considerás que es el proyecto emblema por el que los candidatos de Juntos deben ser identificados por el olavarriense?

En nuestro espacio, yo soy una partecita de un gran equipo y los proyectos son trabajados en conjunto, se discuten puertas adentro en el ejecutivo y legislativo antes de ingresar al Concejo Deliberante. La gente nos conoce por el tipo de ciudad que queremos, esto es, impulsar el trabajo, vivir tranquilos y con seguridad, que nuestros hijos crezcan sanamente en nuestra ciudad y por eso vamos a seguir trabajando incansablemente.

Detrás del Intendente hay un gran equipo, que no descansará hasta llevar un servicio que falta a cada barrio. Conocemos cada reclamo y cada necesidad, pero nos toca administrar los recursos, que son finitos y que no alcanzan para todas las necesidades.

Al vecino le digo que nos siga acompañando porque conocemos sus necesidades y vamos a trabajar para tratar de hacérselo realidad.

Al igual que en las PASO, venimos caminando mucho, no paramos y seguimos caminando las calles como lo hacemos desde hace seis años. Charlando con la gente y estando cerca, es la mejor manera que tenemos de hacer política.

Con mucha expectativa, esperamos un buen resultado y que las urnas nos acompañen como lo hicieron en septiembre y que se pueda aumentar la cantidad de votos, así que esperamos con mucha expectativa y con muchas ganas este 14 de noviembre.