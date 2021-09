“¡Uy, firmaste para ser Presidente!”: el relato de la joven discriminada durante las votaciones de este domingo

Después que desde el Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría denunciaran un hecho de discriminación en donde no se respetó la identidad sexual de una persona, Infoeme tuvo la oportunidad de dialogar con Naira Gallardo, la joven que fue vulnerada este último domingo cuando se acercó a la escuela en donde le tocaba emitir su voto.

Según contó Nay, la protagonista del lamentable episodio, ella llegó junto a su madre alrededor de las 14 a la Escuela 8, la escuela en donde debía votar, cuando el presidente de mesa y uno de los fiscales “se empeñaron” en generar una situación de incomodidad que significó otro de los tantos hechos de discriminación que diferentes activistas y organismos vienen denunciando desde hace tiempo en la ciudad.

“Estaba con mi mamá, y cuando me presenté, el Presidente de Mesa leyó mi documento, en donde figura ¨Nahuel Gallardo¨, y empezó a preguntarme ¨¿Sos Nahuel? ¿Sos Nahuel?¨, haciendo especial énfasis en el nombre, yo le dije que sí, de una forma muy irónica, haciéndole saber que por mi apariencia es obvio que no me identifico con ese nombre, pero él encontró todas las excusas posibles para seguir revindicando eso”, relató Nay, quien desde ese momento le tocó protagonizar un momento de mucha incomodidad y vulneración.

Pero el acoso no terminó ahí, sino que continuó una vez de que Naira saliera del cuarto oscuro en el que votó.

“Antes de irme me confundo y firme erróneamente otro papelito, y el fiscal de mesa, supuestamente en chiste, me dice ¨Huy, eso que firmaste es para ser el Presidente¨, y él sabía que esa forma era inadecuada, cuando mucho tendría que haber dicho presidenta, pero lo dijo así porque su intención era remarcar la parte masculina con la que yo no me identifico ni me percibo”, explicó Nay, que con sus apenas 19 años ya le ha tocado vivir muchos hechos de discriminación semejantes.

Naira es de Mendoza pero hace un buen tiempo que está en Olavarría, y, según relató, ya ha sido protagonista de muchos episodios en donde la sociedad la ha discriminado por su género.

“Cosas muy similares me han pasado cuando he tenido turnos en el medico o en el laboratorio, también en la escuela y en el hospital”, contó la joven, quien en estos momentos está terminando sus estudios secundarios en la ciudad, y lamentó que siempre “haya intolerantes que te quieran vulnerar de esa manera, tratándote a partir de una identidad con la que ellos saben que no te identificas”.

Aparte de eso, la joven de 19 años ya está realizando los trámites correspondientes para el cambio de documento, pero aun en ese aspecto se encuentra con las “trabas” propias de la homofobia social e institucional presentes en la sociedad.

“Se complica mucho porque soy de Mendoza y por eso es el registro de allá el que tiene que dar el okey al de acá para poder hacer el trámite y obtener la modificación, pero esta todo parado, porque hay reticencias para dar ese aval, y yo mientras tanto sigo esperando”, explicó Naira, que todavía sigue topándose con obstáculos para. “Mientras tanto sigo sin documento, sin poder ser quien quiero y me siento ser”, agregó la joven.

Pero de todas maneras, en esta ocasión ella no se quedó sin hacer nada, sino que, después de haber sido vulnerada durante los comicios, se dirigió al Consultorio Inclusivo y al Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del STMO, donde le brindaron la asistencia correspondiente y se encargaron de difundir la denuncia del hecho para darle visibilidad y evitar que vuelva a repetirse.

Y fue justamente desde ese espacio que explicaron que en todo el hecho en sí “hubo una clara y manifiesta intención de incomodar y vulnerar a Nay, ya que en esa situación con el número de documento y el apellido alcanza”.

“Pero ellos buscaron reiterar en el nombre para mostrar su rechazo y exponerla”, explicó Victoria Altavista, la coordinadora del espacio, quien agregó que se trata de “otra de las tantas vulneraciones que la gente del colectivo LGTBIQ+ tiene que aguantar día a día y que ya se vuelven realmente insostenible”.

Además de eso, Altavista contó que fue a partir de esta situación que, desde el Espacio, decidieron implementar una iniciativa para intentar evitar que esto se repita en las próximas votaciones de noviembre.

“Vamos a llamar a cada concejal y solicitarle que les explique a cada uno de los Presidentes de Mesa y a todo el personas que trabajan durante los comicios cómo deben proceder en estos casos y se revindique el respeto a las personas, siempre priorizando el cuidado a no vulnerar sus derechos”, explicó Altavista, quien aspira a que, con eso, “tanto los fiscales como todo el personal que se desempeñe en los comicios esté preparado paras no vulnerar ni discriminar a nadie”.

De esta manera, los activistas del espacio piensan “hablar con Cenizo, Wesner, Arouxet, Almeida y los demás concejales para que se encarguen de esta bajada de línea a su gente” y que “pueda haber un poco de más control y alerta sobre cómo se trata a las personas en estas situaciones”.

“Aparte, vamos a ir a las escuelas para pegar cartelera y dejar folletos que expliquen dónde acudir y cómo denunciar en el caso de que uno o una sea víctima de este tipo de episodios”, agregaron desde el espacio.

“A veces una ha pasado por tantas situaciones similares que lo termina como naturalizando, y eso es muy malo, ya no tiene que seguir pasando porque se trata de la integridad y los derecho de una persona”, concluyó Naira, la joven residente de Olavarría que tuvo que soportar el maltrato este domingo.

(En caso de sufrir una situación de acoso, discriminación o vulneración de derechos, el Espacio de Diversidad Sexual y Disidencias del STMO dejó en claro que invita a toda persona a acercarse para poder denunciar y recibir el asesoramiento pertinente sobre el caso. Desde el espacio revindicaron que no hace falta “pertenecer al sindicato”, ya que el lugar está “abierto a la comunidad sin ninguna clase de distinción”. También pueden contactarse al teléfono 2284-733314 o a la cuenta de Instagram “Espaciodiversidaddexual_stmo” o a la cuenta de Facebook “Espacio de Deversidad Sexua y Disidencias STMO”).