Abigeatos: “Este mes han explotado en algunos sectores”

Un crecimiento de los casos de abigeato, registrados en determinados sectores del partido de Olavarría, alertó a productores locales, quienes mantuvieron el último miércoles una reunión con autoridades judiciales, policiales y municipales para analizar la situación y definir algunas líneas de acción que permitan combatir los delitos.

Daniel Ayçaguer, integrante de la comisión de seguridad de la Sociedad Rural de Olavarría, habló con Infoeme y comentó que la problemática en “este mes o mes y medio ha explotado en algunos sectores que estaban muy tranquilos y se han producido varios hechos” sostuvo.

Expresó que existe “preocupación en algunos socios y otros productores que no son socios pero que han sido afectados” y por ello “pedimos una reunión con Fiscalía, los nuevos jefes de Patrulla Rural y Distrital y nos juntamos todos anoche en la sede de La Rural”.

Daniel Ayçaguer comentó que la policía “se comprometió a acelerar los procedimientos y en la mesa estaba también Daniel Borra – secretario de Seguridad municipal- quien prometió dar una mano con Bromatología porque se está viendo en redes sociales publicaciones de venta de carne y la idea es combatir el problema desde todos los flancos” dijo.

“La idea es exigir a la fuerza y a la justicia que acelere los procesos. Por suerte somos escuchados y se comprometieron a atacar los s ectores en rojo que son Loma Negra, Villa Mi Serranía, Sierra Chica, Hinojo, la zona de ruta 60 y el acceso a Crotto para acelerar los patrullajes y hacer inteligencia en la Ciudad que es donde se comercializa la carne” subrayó el dirigente rural.

Se comprometieron a aumentar los patrullajes en las zonas calientes y hacer inteligencia en la cuestión en la consumo de carne

En este sentido, reconoció que en el último tiempo “Estábamos un poco relajados porque habían bajado los delitos pero este último mes hubo una creciente de casos” y mencionó que “el abigeato no sufre desplazamientos. Los delincuentes no van lejos a carnear porque hay poca movilidad de vehículos. Hay que estar atentos en los accesos, tenemos la suerte que la mayoría están cortados. Se comprometieron a estar más comunicados y tener reuniones más seguidas” precisó el dirigente de la SRO.

Consultado sobre si el aislamiento social tuvo algún impacto en el incremento de este tipo de delitos consideró: “Se pudo haber acelerado con la pandemia la problemática social. Hay gente que quizás encuentra una ventaja económica en la comercialización de la carne pero es un delito para el que provoca el abigeato y el que consume la carne robada. Entiendo la problemática social y económica pero estamos hablando de un delito. La gente que consume una carne barata, que no es de procedencia lícita, está cometiendo un delito y algo más importante; se está consumiendo carne que no ha pasado por las reglamentaciones sanitarias. Estamos saliendo de una vacunación de aftosa y toda la hacienda que se está consumiendo está siendo vacunada contra la aftosa, brucelosis, con antiparasitarios y eso es un problema grave porque esos animales no deberían ser consumidos” remarcó.

Finalmente, sobre la reestructuración policial planteada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que podría implicar que las patrullas rurales dependan de una estructura organizativa no exclusiva para los delitos en el campo, Daniel Ayçaguer señaló que hasta el momento no impactará en la localidad: “Nos han dejado claro que Olavarría no va a ser tocada y que la Patrulla de Olavarría se sigue haciendo cargo de la zona rural, que la Jefatura Distrital se hace cargo del campo en las dependencias y hasta ahora no hay esa unificación que hay en otros partidos como pasó en General Pueyrredón” expresó.