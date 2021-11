Fin del debate: la preocupación por la inseguridad robó los últimos minutos de exposición

Finalmente, el último bloque fue para “Recursos comunitarios”, seguridad, educación, cultura y deporte fueron los puntos de este eje que dio cierre a una jornada calma que tuvo algunos destellos de reclamos y críticas contundentes.

Sobre recursos comunitarios Bruno Cenizo expresó "la crisis actual en la que vivimos genera desigualdad, violencia e inseguridad, en cualquier barrio nos dicen que la inseguridad ha recrudecido en Olavarría no estamos ajenos de lo que pasa en el país”.

“El Gobierno Nacional tomó cartas en el asunto y cambió al ministro de Seguridad, lo puso a Aníbal Fernández quizás el político más nefasto y discutido en los últimos 30 años, le dimos una oportunidad y se peleó por Twitter con la segunda persona más importante de nuestro país que es el Ministro de Seguridad de la Provincia Sergio Berni, mientras que ellos se pelean por Twitter afuera los narcos se pelean con armas de verdad y tienen de rehén a un país", continuó Cenizo.

En base al accionar del Municipio señaló que tomamos con seriedad este tema: “Es por eso que, el año pasado dispusimos 170 millones de pesos en seguridad, no solo para proteger olavarrienses si no para proteger a los policías que están cuidándonos”, dirigiéndose a los vecinos dijo que: “Sin esa inversión hoy no habría ningún patrullero circulando, con este monto se paga la nafta, las cubiertas, el arreglo, las horas extras si no cualquier oficial tendría que estar circulando a pie, en bicicleta o a caballo, la Provincia no les da los recursos para esos gastos".

"Vamos a seguir incrementando la cantidad de cámaras en las localidades y la ciudad, vamos a seguir modernizando monitoreo", especificó e invitó a los ciudadanos a sumarse al servicio de Ojos en Alerta: "hagamos entre los vecinos, lo que la provincia no pudo solucionar".

En este último circuito Celeste Arouxet regresó al debate del espacio, y eligió enfocarse en seguridad: “En mi recorrido por los barrios muchos vecinos manifestaron la inseguridad y afirmaron que están pagando un sereno adicional frente a las recorridas nocturnas”, explicó la actual concejal que busca renovar su banca.

Otro de los puntos que abordó fue sobre la llegada de la TUDEI –Tecnicatura de Aplicación de Informática- una iniciativa que atribuyó a la gestión de Guillermo Lazcano. “Este segundo año de inscripción en Olavarría, está cerrado. Sabemos que la educación en software genera fuentes de trabajo que es lo que pide hoy el olavarriense”, resaltó.

Por su parte, Andrea Coronel, también decidió comenzar su exposición con el tema de la seguridad y manifestó: “El mapa del delito en nuestra ciudad y en la provincia ha cambiado, por eso es sumamente necesario utilizar los medios para poder establecer una nueva dependencia municipal. Proponemos la creación de la comisaria tercera”, precisó la candidata y agregó: “Vamos a trabajar para que sea una realidad porque nos preocupa la seguridad pública de todos los vecinos”.

En esta línea mencionó otra propuesta que involucra a la seguridad de los olavarrienses y es la instalación de dos módulos policiales, uno en la entrada de 226 y Rivadavia y otro sobre la entrada de barrio AOMA.

Por su parte, Maximiliano Wesner, quien encabeza la lista del FDT reafirmó que el Gobierno provincial “puede garantizar la inversión en materia de seguridad” y destacó que esto se pudo ver con “los 12 patrulleros adquiridos recientemente y la escuela de policía rural, tan solicitada por los productores rurales”

Además, en materia de educación el candidato anunció la creación de la Escuela Municipal de Oficios que garantizará la formación a los jóvenes, para “que puedan permanecer en el ámbito socioeducativo”.

La referente del Frente de Izquierda Trabajadores Yesica Almeida habló de la situación que viven los vecinos en los barrios: “Han tenido que concurrir a comedores producto de la crisis económica, la comunidad es la que atiende las necesidades de las familias, la mayoría de los comedores se sostienen a pulmón", y denunció que Galli y Robbiani: "sólo asisten aquellos organismos que están alineados a su fuerza política, discriminando asociaciones sociales ".

Minuto de replica

En este punto, Cenizo habló sobre la educación y dijo que "más de 80 establecimientos educativos se ha invertido en estos 6 años", y destacó la importancia que será la construcción de un espacio para el Instituto de Educación Física.

Arouxet, recordó y puso en valor un proyecto ya presentado: “Educar también fortalecer el deporte, hace un año presentamos la ordenanza de neumáticos fuera de uso, una ordenanza que no sólo soluciona el tema ambiental sino que recaudaría 80 millones de pesos y cuya finalidad es repartir un 50 por ciento para los clubes formativos y otro 50 por ciento en infraestructura de esos clubes”, explicó.

Sin embargo, la candidata afirmó que la presentación “fue archivada por el bloque de Juntos”. En esta línea pidió terminar con “la foto de la entrega de cinco pelotas y un cheque en campaña. Hagamos políticas públicas para el deporte, pero de verdad”.

Andrea Coronel, de Vamos con Vos, aprovechó esta instancia para remarcar la labor de las comparsas locales: “En la comparsa Bip Samba colaboran más de 150 personas que vienen de diferentes espacios de la ciudad, allí encuentran contención, valores y oficio pero al margen del trabajo que se lleva adelante durante el periodo de carnaval, son un espacio transformador de la realidad de los jóvenes”, indicó.

“Proponemos que desde la secretaria de cultura municipal se arbitren los medios necesarios para reconocer la labor social y cultural de las comparsas olavarrienses”, sintetizó.

Sobre esto Wesner, prefirió recordar el veto del Intendente a la ordenanza del fondo de cultura, “ese fondo que no pudo llegar, mi solidaridad con mis compañeros de Frente de Todos, vamos a trabajar en materia cultural”.

En relación a la educación expresó que "fue duramente golpeada por el ajuste y la pandemia, en los meses de aislamientos fuimos los docentes y las familias quienes mantuvimos la vinculación con los estudiantes, es por eso que tiene que existir una beca de 15 mil pesos, así como equipos y conectividad gratuita a los servicios territoriales" además destacó que luchan por "la ESI laica científica con perspectiva de género y por la educación intercultural, basta de homofobia y racismo".

Minuto de cierre

Finalmente Cenizo, intentó llevar tranquilidad a los vecinos y expresó que desde el "Municipio van hacer lo que la Provincia no hizo", y destacó que piensan impulsar la "emergencia en educación para recuperar a miles de alumnos que dejaron el colegio, para que no vean a Ezeiza como la salida".

En este último minuto de cierre, Arouxet asumió el compromiso y la responsabilidad y pidió a los concejales que velen “por el fiel cumplimiento de la aplicación de las tasas”

A su turno, la referente de Vamos con Vos desarrolló el tema de “la inclusión digital” que es un derecho desde el 2011, y expresó: “Apostamos a la implementación de wi-fi libre en todas las escuelas de Olavarría, las localidades y la zona rural, para esto proponemos nuestro proyecto ‘Wi-Fi Conectar’”.

En estos 60 segundos, Wesner enfatizó y reprochó la gestión de María Eugenia Vidal y sus dichos sobre el acceso de los jóvenes a la universidad: “Nos hizo creer que nuestros olavarrienses no podían acceder a la Universidad pública, ese fue el modelo educativo que nos propuso Macri, Vidal y Galli en Olavarría”.

En el minuto de réplica, Almeida destacó la importancia de un servicio de trasporte público de calidad, que busca la "municipalización del servicio bajo el control de sus trabajadores". En esta línea propuso para el trasporte particular "una escuela de manejo Municipal" con un plan de educación vial que sea requisito para tramitar el carnet de conducir.