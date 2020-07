Ezequiel Galli: "Hoy está de moda acusar a los hombres de violentos"

Luego de la escandalosa sesión del Concejo Deliberante que se levantó porque el bloque oficialista y el presidente del cuerpo abandonaron el recinto, el intendente de Olavarría Ezequiel Galli se defendió de las críticas, negó ser violento y sostuvo: “Hoy está de moda acusar a los hombres de violentos”.

La referencia del jefe comunal llegó en relación a los dichos durante la sesión de la concejal oficialista Celeste Arouxet, que dijo haber sido “apretada” por el intendente y su secretario de Gobierno, Hilario Galli. Al mismo tiempo, el bloque de concejales del Frente de Todos rechazó la actitud de los Galli y los acusó de “violentos”.

“La gente me conoce. Sabe que no soy violento. Cuando uno discute uno levanta el tono. Ella también levantó el tono. Pero hoy está de moda acusar a los hombres de violentos. No tiene ningún sentido lo que se está diciendo. Me acusan de algo que no soy”, se defendió Galli en una entrevista con LU32.

En esa línea, el intendente se quejó porque los dirigentes de la oposición “malutilizan” el tema de la violencia de género y pidió que “no se use políticamente un tema que sufrimos mucho como sociedad”. “Estoy muy tranquilo”, cerró.

En referencia a la malograda sesión, Galli afirmó que la oposición impidió que se conforme el bloque oficialista y por eso se fueron del recinto. “No dejaron asumir a Laura Sequeira en lugar de Martín Lastape, que tiene un tema de salud, porque decían que tenía que ser un varón. Pero tampoco quisieron que Oscar Sánchez que es el que seguía en la lista, asuma”, dijo.

El intendente dijo estar dispuesto a debatir la rendición de cuentas y fue por eso que le pidió al presidente del Concejo Bruno Cenizo que convoque a una sesión extraordinaria para el sábado. “Queremos que se debata, pero con los 20 concejales sentados”, indicó.