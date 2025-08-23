"Aspen Bici" presentó en sociedad su equipo de competición

En instalaciones de BinBaires, quedaron presentados los ciclistas que, de cara a la temporada 25-26, representarán a Aspen Bici Team y marcarán el regreso de un equipo de Olavarría a las grandes carreras del país.

“Hacía mucho que Olavarría no tenía un equipo a nivel nacional y estamos muy contentos de este gran esfuerzo que estamos haciendo”, fueron las palabras de bienvenida de Julio González, el coordinador del equipo Aspen Bici que contará con representantes en Mountain Bike y en Ruta con destacadas presencias.

Además, el titular del equipo local confirmó que “hace cuatro años que surge esta idea, sumamos muchas carreras y ahora queremos correr las Vueltas más importantes de Argentina”.

La conferencia tuvo tiempo de presentar a cada uno de los ciclistas que integrarán el equipo de competición de ruta y de mountain bike. En las carreras de aventura estarán presentes, Miguel Barzola, Diego Martín, Juan Gundel y Ariel Wagner y por otro lado, apostando en grande y pensando en dar pelea en torneos de renombre, integran el equipo Yingo Cejas, Facundo Dumerauf, Cristian Roldan, Alberto Godoy, Sergio Alí, Matías Cedeira, Enzo Talarico actual campeón Argentino de ruta U23 y Agustín Fraysse ex-capitán de selección Argentina.

“Le dedicamos mucho tiempo a esto, los entrenamientos son largos y los cuidados permanentes. Es 24/7 el alto rendimiento en este deporte que es de los más caros del mundo” sostuvieron los representantes del equipo local y también, coincidieron: “Somos un grupo reducido en comparación a los grandes equipos, pero tenemos características que nos permiten soñar con hacer buenas actuaciones porque salimos a ganar”.

Ante un buen marco de público, Olavarría volverá a las competencias nacionales y se sigue consolidando como una gran plaza.