Actividades y propuestas para disfrutar este domingo en Olavarría

El Municipio invitó a la comunidad a disfrutar de las diferentes propuestas culturales, recreativas, educativas y lúdicas, que se desarrollaron en espacios de la ciudad y localidades a lo largo de todo el fin de semana.

La agenda se iniciará este jueves con la reapertura del Museo Estación de Sierras Bayas, y continuará con destacadas presentaciones en el Teatro Municipal como la del reconocido cantautor Jairo y el humorista Campi. Además habrá talleres, conversatorios, visitas guiadas, charlas, presentaciones, conciertos y festivales con juegos, música y sorpresas para las infancias.

Domingo 24 de agosto

14:00 a 17:00 horas – Visitas al reptilario en La Casona “Dr. Carlos Romero” del Bioparque

Este domingo 24 de agosto, de 14 a 17 horas, en el marco las actividades que impulsa el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima” habrá visitas al reptilario ubicado en La Casona “Dr. Carlos Romero”. Allí podrán observarse variadas especies de reptiles, muchos de ellos característicos de nuestra zona serrana.

14:00 a 16:00 horas. Colonia San Miguel (Club Independiente) y Centro Integrador Comunitario (Santa Fe 601 – Barrio Facundo Quiroga) – Festival de las Infancias

Este domingo 24 de agosto de 14:00 a 16:00 horas, en Colonia San Miguel y en el barrio Facundo Quiroga, continuará el calendario de festivales por el Mes de las Infancias, un cronograma que surge de la labor conjunta de distintas áreas de la comuna e instituciones intermedias, vecinos y vecinas de todo el Partido. Se trata de una decisión del intendente Maximiliano Wesner que dota a los festejos de impronta más abierta, territorial y con el objetivo de que los niños y niñas puedan festejar su día en espacios de cercanía.

Es por ello que desde el Municipio se invita a toda la comunidad a disfrutar de estas jornadas que se desarrollarán en distintos puntos del Partido de Olavarría, con el propósito de garantizar el acceso y reivindicar el derecho de todas las infancias al juego y a la recreación.

16:00 horas – Museo Dámaso Arce – Proyección del film “Los Muppets”

Este domingo 24 de agosto, a las 16 horas, en el Museo Dámaso Arce se realizará la proyección del film “Los Muppets”. Se trata de una propuesta destinada a todo público.

Sinopsis: Walter, el fanático más grande de los Muppets a nivel mundial, está de vacaciones en Los Ángeles con sus amigos Gary y Mary. Ellos descubren que el codicioso Tex Richman planea demoler el Teatro Muppet y buscar petróleo en la parcela. Desesperados por salvar el lugar, los tres amigos unen fuerzas con Kermit para que se reúna con Miss Piggy, Fozzie y el resto de los Muppets y organizar un teletón para reunir el dinero (duración 1 h 43 min). Destinada a todo público.

18:00 horas – Parroquia Nuestra Señora de Luján (Álvaro Barros 3960) – Concierto del Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a participar del próximo concierto del Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría, que se llevará a cabo el domingo 24 de agosto.

La presentación será a las 18 horas, en la Parroquia Nuestra Señora de Luján (Álvaro Barros 3960), ubicada en el barrio Luján, con entrada libre y gratuita. En la oportunidad, se interpretarán grandes clásicos de la música universal, con un repertorio compuesto por obras de Wolfgang A. Mozart, Ludwig V. Beethoven y Joseph Haydn.

“Vientos de Olavarría” se encuentra integrado por Claudia Cortés en flauta, Carlos Orlando en oboe, Mario Romano en clarinete, Cristian Fabris en corno y Julieta Di Fede en fagot.

20:30 horas – Teatro Municipal – Ballet Alhambra presenta “Al Andaluz”

Este domingo 24 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, el Ballet Alhambra, dirigido por la profesora Vanesa Prestipino, presenta un nuevo espectáculo: “Al Andaluz”.

Un show de danza con músicos en vivo que combina la fusión de dos culturas, la árabe y la española. Dos raíces que se unen y se reconocen en cada paso, en cada gesto, en cada latido, dando origen a un nuevo lenguaje común: “el del cuerpo que siente, expresa y vibra”.

Con la participación especial de la violinista Yanina Capponi y músicos de esta ciudad. Un recorrido musical y coreográfico del maravilloso arte proveniente de esta tierra de matices.

Entrada general (numeradas en plateas y palcos): $ 9900. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.