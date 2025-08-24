Domingo con alerta amarillo por fuertes vientos en Olavarría: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos para la tarde de este miércoles en Olavarría y la región con intensas ráfagas.

La Estación Meteorológica local detalló que para las 9 registró una temperatura de 8.8°C con una sensación térmica de 5.7°C, la humedad fue del 46% y el cielo parcialmente nublado.

Concretamente, para la tarde anticiparon vientos de entre 32 y 41 km/h desde el oeste y ráfagas de hasta 70 km/h. En tanto, el cielo estará parcialmente nublado y se espera una temperatura máxima estimada de 16°C.

Desde el SMN, se detalló que "el área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h".

n ese sentido, la entidad recomendó evitar actividades al aire libre; asegurar elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por autoridades o canales oficiales.