Llega nuevamente el Aula Móvil de YPF Luz a Olavarría

El Municipio de Olavarría informó que llega nuevamente a nuestra ciudad el Aula Móvil de YPF, que se instalará los días 4 y 5 de septiembre, en el Centro Cultural Municipal “San José”.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se destacó que en esta oportunidad se coordinaron las visitas educativas con las Jefaturas de Educación Regional y Distrital, tanto de gestión pública como privada. Cabe aclarar que la propuesta es abierta a la comunidad en general.

Además desde el área se indicó que las actividades propuestas serán dos y se dividen de la siguiente manera:

Divulgación

Se desarrollará los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre, de 08:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas. Esta actividad tiene foco en difundir y promocionar el aprovechamiento de los recursos energéticos de Argentina y es abierta a toda la comunidad.

Taller de Energía Argentina

Se desarrollará el día jueves 4 de septiembre, en el horario de 09:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. Esta propuesta está dirigida a instituciones educativas de último año de secundaria. En cada taller se tratan temáticas relacionadas con la Energía Argentina, tales como energía eólica, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, eficiencia energética, movilidad eléctrica y almacenamiento.

Por último, se destacó que el aula es un espacio lúdico educativo que busca concientizar sobre la importancia de avanzar en la transición energética hacia las energías renovables y contribuir a lograr una matriz energética más limpia y sostenible.

Se trata de una propuesta que se encuentran recorriendo todo el país, pero que su estadía en nuestro Partido tiene como rasgo distintivo la concreción del parque eólico CASA, proyecto de YPF Luz que se encuentran en su etapa de construcción.