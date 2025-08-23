Fútbol Menor: jornada de pocos partidos en el "Topo Draghi" | Infoeme
Fútbol Menor: jornada de pocos partidos en el "Topo Draghi"

En el transcurso de este sábado, el Torneo Clausura “Eduardo `Topo´ Draghi” tuvo continuidad, pero fue con pocos partidos por el estado de las canchas.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas masculinas aprovechó la poca disponibilidad de estadios en buenas condiciones y jugó algunos partidos pendientes.

 

 

En sólo dos escenarios jugaron las inferiores, Racing recibió a El Fortín y Luján fue local en el Tete Di Carlo ante Municipales.

 

Los resultados:

En Décima:

Racing 2 – 0 El Fortín

En Novena:

Racing 1 – 1 El Fortín

 

 

En Séptima:

Embajadores B 1 – 0 Municipales

En Sexta:

Luján 0 – 1 Municipales  

En Quinta

Luján 0 – 6 Municipales

 

Torneo Proyección

En Décima:

Racing 2 – 3 El Fortín

En Novena:

Racing 1 – 0 El Fortín 

 

