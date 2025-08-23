Fútbol Menor: jornada de pocos partidos en el "Topo Draghi"

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas masculinas aprovechó la poca disponibilidad de estadios en buenas condiciones y jugó algunos partidos pendientes.

En sólo dos escenarios jugaron las inferiores, Racing recibió a El Fortín y Luján fue local en el Tete Di Carlo ante Municipales.

Los resultados:

En Décima:

Racing 2 – 0 El Fortín

En Novena:

Racing 1 – 1 El Fortín

En Séptima:

Embajadores B 1 – 0 Municipales

En Sexta:

Luján 0 – 1 Municipales

En Quinta

Luján 0 – 6 Municipales

Torneo Proyección

En Décima:

Racing 2 – 3 El Fortín

En Novena:

Racing 1 – 0 El Fortín